Назван «самый умный» танк в мире

Госкорпорация «Ростех» назвала Т-90М «Прорыв» самым умным танком в мире

В госкорпорации «Ростех» назвали Т-90М «Прорыв» самым умным танком в мире. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В «Ростехе» отметили, что «Прорыв» неоднократно подтвердил свои качества в боевых условиях, в том числе и в зоне специальной военной операции (СВО). «Сегодня это самый "умный" танк в зоне СВО, который на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов по способности быстро ориентироваться на поле боя, противостоять угрозам и поражать объекты противника», — заметили в госкорпорации.

Одним из ключевых преимуществ танка назвали новейшую систему управления огнем, которая позволяет эффективно поражать цели разного типа в быстро меняющейся обстановке. «Электроника, прицельный комплекс и интерфейсы системы позволяют гибко переносить огонь между различными целями и всецело контролировать территорию боевых действий», — заявили в компании.

Также танк Т-90М, который производит концерн «Уралвагонзавод», имеет хорошую защиту от разнообразных противотанковых средств — ручных гранатометов, ПТРК и FPV-дронов. Кроме того, отечественные машины отличаются высокой ремонтопригодностью.

Ранее специалисты «Российской газеты» заявили, что танки Т-90М демонстрируют высокую живучесть в ходе СВО. Т-90М — это модификация Т-90А с башенным модулем новой конструкции с многослойным бронированием.