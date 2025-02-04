Мирные надежды Украины покоятся на зыбкой почве (Financial Times, Великобритания)

Знак с надписью Мины на обочине дороги в селе Камянка, на окраине Изюма, Украина, 19 февраля 2023 года.

FT: достичь прочного мира на Украине будет крайне затруднительно

Цели Москвы кардинально расходятся с условиями, приемлемыми для Киева и его западных союзников, пишет FT. Автор статьи советует Трампу относиться к конфликту на Украине как к противостоянию России и Запада. Правда, даже в этом случае почва для мирного соглашения остается крайне зыбкой.

Тони Барбер

И снова здравствуйте! Во вторник Часы Судного дня были переведены с 90 секунд на 89 секунд до полуночи.

Американский бюллетень ученых-атомщиков, создавший их в 1947 году как символическое мерило угрозы выживанию человечества, заявил, что стрелки сейчас “как никогда близки к катастрофе”.

Мое внимание привлекла одна из причин, которой ученые объяснили последний сдвиг: “В том, что касается ядерного риска, над миром по-прежнему нависает конфликт на Украине, который длится уже третий год”.

Независимо от того, насколько эта оценка обоснована, правительства, командиры, независимые аналитики и другие лица, имеющие отношение конфликту, сосредоточены на одном и том же вопросе: насколько радужны или, наоборот, мрачны перспективы достижения прекращения огня и более прочного урегулирования на Украине?

Проигрывает ли Украина? Несмотря на дерзкое вторжение в Курскую область в прошлом августе, украинские войска в течение последнего года или около того вели в основном тяжелую оборонительную войну на истощение. Но означают ли постепенные территориальные приобретения России на востоке Украины, что президент Владимир Путин действительно выигрывает?

По этому вопросу, который определит атмосферу и задаст тон любым мирным переговорам, мнения расходятся.

Как и следовало ожидать, многие украинские эксперты не согласны с тем, что Россия идет к победе. Бывший замминистра обороны Алина Фролова считает, что слишком много внимания уделяется “заметным сухопутным операциям”, где у России, похоже, действительно перевес.

В воздухе, на море, в космосе и в киберпрострастве Украина как минимум удерживает позиции или даже берет верх, убеждена она.

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи не склонен рубить сплеча, но и он не унывает насчет перспектив Украины. В январе он заявил: “Я не боюсь, что Украина может внезапно проиграть. Я просто не вижу возможностей для масштабного российского прорыва… В конце концов, Россия неспроста перебросила тысячи и тысячи солдат из Северной Кореи (Присутствие военных из КНДР на Украине — ничем не подкрепленная выдумка, — прим. ИноСМИ). Думаю, мы увидим дальнейшее противоречие между желанием атаковать и нехваткой живой силы у русских”.

Потери на поле боя

Неумолимые потери и трудности с мобилизацией личного состава представляют собой серьезные проблемы и для Украины, отмечается в докладе Симона Шлегеля для Международной кризисной группы.

В прошлом месяце журнал The Economist привел слова командующего тактической группировкой ВСУ в Донбассе полковника Павла Федосенко: “Нам никак не удается восполнить потери на поле боя. Русские могут бросить целый батальон на позицию, укомплектованную лишь четырьмя или пятью солдатами”.

Хотя его силы истощены, Путин по-прежнему готов мириться c гораздо более высокими потерями на поле боя, чем у Украины. Похоже, именно об этом говорил госсекретарь Дональда Трампа Марко Рубио на слушаниях по утверждению его кандидатуры в Сенате в прошлом месяце: “Украине оттеснить российские войска обратно — туда, где они были до спецоперации”.

Путина интересует не только территория

На мой взгляд, нельзя не отметить, что территориальная экспансия — лишь одна из военных целей Путина, причем отнюдь не самая важная.

Разумеется, он намерен взять под контроль все четыре украинских области, которые присоединил еще в 2022 году, не говоря уже о Крыме, вошедшем в состав России еще в 2014 году. Но ближайшее окружение Путина и люди его круга совершенно ясно дают понять, что захват украинской земли сам по себе никогда не был целью боевых действий.

Политик Сергей Миронов, против которого США ввели санкции еще в 2014 году, объясняет: “Россия воюет не за территорию. Украина не может быть по-настоящему нейтральным государством. Проблема для безопасности России заключается в самом факте существования такого государства, как Украина”.

Подрыв европейского порядка безопасности

Цели Путина простираются настолько далеко, что, хотя временное прекращение боевых действий в принципе возможно, прочного урегулирования конфликта, как мне кажется, достичь будет крайне трудно.

За последний год, пожалуй, лучший анализ военных целей России из тех, что мне довелось прочесть, представил Фредрик Лёйдквист из Стокгольмского центра восточноевропейских исследований. Вот как он их себе видит:

1) выживание российского режима;

2) восстановление исторической Российской империи;

3) уничтожение международного порядка на основе правил и европейского порядка безопасности, сложившегося после 1945 года;

4) остановка расширения НАТО и сворачивание американского присутствия в Европе.

Лёйдквист добавляет: “Целями России на Украине с 2014 года были подрыв суверенитета и полный политический контроль над страной”.

Принципиальное значение имеет враждебность Путина к украинскому суверенитету — а точнее, к самому украинскому национальному самосознанию, отличному от российского.

Вот как об этом отозвалась независимый российский политолог Татьяна Становая в недавнем посте на X: “Если Путин остановит боевые действия прямо сейчас, Украина наверняка лишь активизирует усилия по вступлению в НАТО и восстановлению военно-промышленного комплекса. Даже если членство в НАТО останется отдаленной перспективой, альянс лишь упрочит свое присутствие на Украине, а именно этого Путин и пытался избежать, введя войска”.

Его цель — положить конец, как он выражается, “антироссийскому” проекту на территории Украины. Он убежден, что если остановится прямо сейчас, это еще больше обострит “антироссийский” характер оставшейся Украины.

Еще радикальнее Путина

Насколько всерьез следует относиться к недавним комментариям видных российских политиков, чьи взгляды по украинскому вопросу еще радикальнее путинских?

Бывший глава Совета безопасности России, а ныне помощник президента Николай Патрушев заявил в январе: “Украина может прекратить свое существование как государство в 2025 году”.

А бывший президент Дмитрий Медведев в прошлом году опубликовал карту Украины, на которой почти вся территория страны присоединена к России, а некоторые ее части отнесены к Венгрии, Польше и Румынии — в результате чего остается лишь крошечное украинское государство из Киева и окрестностей.

Я считаю, что такие выпады — сознательная попытка надавить на Запад и Украину и заодно выставить Путина дальновидным, ответственным государственным мужем, если он в итоге согласится на нечто меньшее.

Размер украинской армии

Предположим, чисто теоретически, что Путин согласился на перемирие, по которому к России отойдет примерно 18% территории Украины, что она в настоящее время удерживает.

Однако многие разногласия останутся — не в последнюю очередь насчет размера будущих вооруженных сил Украины.

В начале конфликта Россия предложила урезать ВСУ до всего лишь 50 000 человек личного состава, четырех военных кораблей, 55 вертолетов и 300 танков.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе президент Украины Владимир Зеленский намекнул на это предложение и явственно дал понять, что сейчас оно столь же неприемлемо, как в 2022 году.

Неверная оценка Трампа

Что произойдет, если Путин и Трамп все же встретятся? Предаст ли Трамп Украину — будь то по собственной воле или потому, что Путин его обманул?

В проницательной статье для воскресного издания лондонской The Times британский специалист по России Марк Галеотти заметил, что Путин всячески тешил самолюбие Трампа с самой его победы в ноябре. Он даже поддержал миф о якобы “украденной” победе на выборах 2020 года: “Если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году”.

Позвольте мне заметить, что это чистейшее надувательство в стиле КГБ. Это сознательный прием, чтобы водить противника за нос обманом и лестью.

Галеотти заявил со ссылкой на одного из официальных представителей Республиканской партии, что в команде Трампа много друзей Украины, “и они усиленно добиваются, чтобы именно Зеленский стал его ближайшим союзником”.

Возможно, Трампу следует относиться к конфликту на Украине так же, как это делает Путин, — как одному из фронтов обширного противостояния между Западом и Россией.

И с этой точки зрения, у США есть несколько козырей, считает бывший директор аналитического подразделения ЦРУ по России Джордж Биб. Так, Трамп — президент державы, возглавляющей НАТО, а военная и экономическая мощь альянса из 32 стран намного превосходит российскую.

Благодаря этому преимуществу у США будет “рычаг, позволяющий прекратить боевые действия и отстоять основные интересы Запада и Украины, включая безопасный путь к членству Киева в ЕС”, пишет Биб.

Звучит, что и говорить, многообещающе, но я опасаюсь, что путь к прочному урегулированию по-прежнему изобилует препятствиями.