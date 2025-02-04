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Военное обозрение

НАТО ищет способные работать при минусовых температурах беспилотники для противостояния России в Арктике

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Источник изображения: topwar.ru

Страны НАТО ищут беспилотники, которые могли бы работать в Арктике при минусовых температурах, на сегодняшний день таких БПЛА у альянса нет. В то же время Россия имеет на вооружении дроны, способные выполнять задачи в арктических условиях. Об этом пишет Reuters.

По данным британского издания, НАТО остро нуждается в беспилотниках для Арктики, поскольку этот регион все больше оказывается в центре внимания. На сегодняшний день там весьма активно действует Россия, а Запад не может этого допустить, но вот действовать ему там нечем, для разведки приходится использовать большие самолеты, когда можно было бы обойтись БПЛА.

Говорить о том, что страны НАТО не предпринимают усилий по созданию дронов для Арктики, мы не будем, но последний разработанный дрон полностью провалил испытания, его батарея разрядилась через три минуты при температуре -43 градуса по Цельсию. В то же время у России есть дроны, способные вести разведку и наносить удары при необходимости, не боясь холода.

Опрос, проведенный Reuters среди 14 компаний, шести министерств обороны и вооруженных сил в Северной Европе и Америке, показывает, что отрасль работает над приобретением или разработкой беспилотников, способных выдерживать обледенение,

— пишет издание.

Как отметил командующий норвежской армией генерал-майор Ларс Лервик, Россия получила уникальный опыт по обращению с беспилотниками благодаря конфликту на Украине, а у НАТО его нет. Сейчас альянс пытается «догнать» Россию, но сделать это довольно тяжело.

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Арктика
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