Турция построит две военные базы в Сирии, заключив с Дамаском соглашение о «совместной обороне»

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Турки планируют закрепиться на территории Сирии, заключив с новым правительством республики соглашение о совместной обороне. Это даст Анкаре возможность «законно» разместить свои войска в Сирии. Такой информацией поделилась турецкая проправительственная газета Türkiye.

По данным издания, ссылающегося на арабские источники, Турция хочет построить на территории Сирии две военные базы, разместив там боевую авиацию, в частности истребители F-16 общим количеством до 50 единиц. Все это подается как «защита суверенитета» Сирии, поскольку своей авиации у Дамаска сейчас нет. Вот турки и предлагают присмотреть «за порядком», пока Дамаск не создаст собственные ВВС. Под это дело турки готовы обучать сирийских летчиков, да заодно и с подготовкой армии помогут.

Турция и Сирия подпишут соглашение о совместной обороне. Согласно соглашению, которое, как ожидается, будет подписано в ближайшее время, Анкара окажет помощь Сирии в случае, если Дамаск столкнется с внезапной угрозой.

— пишет турецкая пресса.

В общем, у Анкары очень большие планы на Сирию, в процессе турецкая армия должна заменить российскую, а с появлением турецких военных баз могут закрыться Хмеймим и Тартус. Об этом пока никто не говорит, но такой вариант вполне возможен. Туркам российские базы в Сирии не нужны, Эрдоган продолжает расширять свое влияние, строя новую Османскую империю. Получив шанс закрепиться в Сирии, Анкара его не упустит.

Пока судьба российских военных баз не определена, переговоры продолжаются, и как они закончатся, будет зависеть, в том числе, от Турции.