Войти
Военное обозрение

Турция построит две военные базы в Сирии, заключив с Дамаском соглашение о «совместной обороне»

470
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турки планируют закрепиться на территории Сирии, заключив с новым правительством республики соглашение о совместной обороне. Это даст Анкаре возможность «законно» разместить свои войска в Сирии. Такой информацией поделилась турецкая проправительственная газета Türkiye.

По данным издания, ссылающегося на арабские источники, Турция хочет построить на территории Сирии две военные базы, разместив там боевую авиацию, в частности истребители F-16 общим количеством до 50 единиц. Все это подается как «защита суверенитета» Сирии, поскольку своей авиации у Дамаска сейчас нет. Вот турки и предлагают присмотреть «за порядком», пока Дамаск не создаст собственные ВВС. Под это дело турки готовы обучать сирийских летчиков, да заодно и с подготовкой армии помогут.

Турция и Сирия подпишут соглашение о совместной обороне. Согласно соглашению, которое, как ожидается, будет подписано в ближайшее время, Анкара окажет помощь Сирии в случае, если Дамаск столкнется с внезапной угрозой.

— пишет турецкая пресса.

В общем, у Анкары очень большие планы на Сирию, в процессе турецкая армия должна заменить российскую, а с появлением турецких военных баз могут закрыться Хмеймим и Тартус. Об этом пока никто не говорит, но такой вариант вполне возможен. Туркам российские базы в Сирии не нужны, Эрдоган продолжает расширять свое влияние, строя новую Османскую империю. Получив шанс закрепиться в Сирии, Анкара его не упустит.

Пока судьба российских военных баз не определена, переговоры продолжаются, и как они закончатся, будет зависеть, в том числе, от Турции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Продукция
F-16
Персоны
Эрдоган Реджеп
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 20:18
  • 334
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 04.02 18:29
  • 7455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:48
  • 1
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 04.02 10:32
  • 1
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 22:11
  • 5
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть