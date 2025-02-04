Структура импорта ВиВТ Финляндии в 2016-2023 гг. по странам-экспортерам и прогноз на 2024-2027 гг.

Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки.

ЦАМТО, 3 февраля. ЦАМТО продолжает публикацию серии материалов, посвященных милитаризации стран "восточного фланга Альянса". Ниже представлен материал по импорту вооружений Финляндии в 2016-2023 гг. и прогноз на 2024-2027 гг.

Справочно:

В данную группу включены 12 стран: Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Венгрия, Румыния и Болгария. Четыре восточноевропейские страны НАТО из рассмотрения исключены, поскольку они обладают малочисленными вооруженными силами. Это Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Албания.

Нижеприведенный расчет ЦАМТО сделан с учетом данных, имевшихся по состоянию на конец декабря 2024 года.

Поставки вооружений Финляндии в 2016-2023 гг. осуществили 10 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Финляндии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 1,430 млрд. долл.

За тот же период Финляндия сформировала пакет заказов на закупку вооружений на сумму 14,551 млрд. долл. (в 10 раз больше фактического объема импорта ВиВТ за тот же период, что говорит о крайней степени милитаризации Финляндии и масштабном перевооружении в ближайшие годы).

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Финляндии в период 2016-2023 гг. занимают США – 734,5 млн. долл. (51,35% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 13,226 млрд. долл. (90,9% рынка, также первое место).

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Финляндии в период 2016-2023 гг. занимают Нидерланды – 216 млн. долл. (15,1% рынка). Новых контрактов в рассматриваемый период не заключено.

Третье место в рейтинге занимает Израиль – 143 млн. долл. (10%). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 798,6 млн. долл. (5,5% рынка).

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений Финляндии по периоду 2016-2023 гг. занимают Италия (103,3 млн. долл., новых контрактов не заключено), Южная Корея (87 млн. долл., портфель заказов 330,9 млн. долл.), Швеция (56,5 млн. долл., портфель заказов 120 млн. долл.), Франция (40 млн. долл., новых контрактов не заключено), Германия (33,5 млн. долл., портфель заказов 58,5 млн. долл.), Словакия (9,1 млн. долл., портфель заказов также 9,1 млн. долл.) и Великобритания (7,4 млн. долл., портфель заказов также 7,4 млн. долл.).

Наибольший портфель заказов за рассматриваемый период на поставку ПВН Финляндии заключили США (13,226 млрд. долл.).

В 2024-2027 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Финляндии, по оценке ЦАМТО, составит 5,419 млрд. долл. против 408,4 млн. долл. в 2020-2023 гг. и 1,022 млрд. долл. в 2016-2019 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2024-2027 гг. США укрепят лидирующие позиции на рынке Финляндии (прежде всего, за счет начала поставок истребителей F-35A) с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 4,148 млрд. долл.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Финляндии в период 2024-2027 гг. занимает Израиль (655,7 млн. долл.).

Третье место занимает Южная Корея (190,6 млн. долл.), четвертое место – Канада (180 млн. долл.).

В целом по состоянию на декабрь 2024 года заказы на поставку ПВН Финляндии со сроком исполнения в 2024-2027 гг. имеют 6 стран.

По категории "неизвестный поставщик" (тендеры, победители которых по состоянию на декабрь 2024 года еще не выбраны) объем поставок ПВН прогнозируется в объеме около 100 млн. долл.