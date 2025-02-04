Индийский навигационный спутник NVS-02 не смог выйти на назначенную орбиту

Операцию "не удалось выполнить, поскольку клапаны подачи окислителя для запуска двигателей не открылись"

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 февраля. /ТАСС/. Навигационный спутник, запущенный Индийской организацией космических исследований (ISRO) в конце января на борту ракеты GSLV-Mk 2 с космодрома на острове Шрихарикота, не смог выйти на назначенную орбиту. Об этом сообщило космическое агентство на своем сайте.

Операцию "не удалось выполнить, поскольку клапаны подачи окислителя для запуска двигателей не открылись", сказано в сообщении.

По данным ISRO, сейчас спутник вращается вокруг Земли по эллиптической геостационарной переходной орбите (GTO), которая не подходит для навигационной системы. "Спутниковые системы исправны, - заявили в организации. - Разрабатываются альтернативные стратегии миссии по использованию спутника для навигации на эллиптической орбите".

Спутник NVS-02, который имел решающее значение для собственной космической навигационной системы Индии, был запущен 29 января на борту ракеты GSLV-Mk 2, что стало 100-м в истории запуском ISRO с космодрома в Шрихарикоте. После того как ракета вывела спутник на геостационарную орбиту, на борту были успешно развернуты солнечные панели. Связь с наземной станцией была установлена.