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ЦАМТО

Борис Писториус выступил против повышения расходов на оборону в странах НАТО до 5% от ВВП

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 3 февраля. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против предложенного президентом США Дональдом Трампом повышения расходов на оборону в НАТО до 5% от ВВП стран-членов.

"Пять процентов нашего ВВП соответствует 42% федерального бюджета – это был бы почти каждый второй евро, что тратит федеральное правительство, 230 млрд. евро. Мы не могли бы себе этого позволить и не могли бы столько потратить", – сказал Б.Писториус в интервью изданию Tagesspiegel.

Он также подчеркнул, что любые решения в НАТО принимаются по итогам коллективного обсуждения, передает "РИА Новости".

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