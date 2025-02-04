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Военное обозрение

Сладков: если бы у нас было больше беспилотников, мы бы противника давно уморили!

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Источник изображения: topwar.ru

Основной ударной силой украинской армии и одновременно главным фактором, который позволяет хоть как-то сдерживать продвижение ВС РФ, являются беспилотные летательные аппараты. Об этом в своем телеграм-канале пишет военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, пока российским военным не удалось достичь паритета с ВСУ по этому показателю.

Мне сегодня в окопах один повар сказал: «По сути хохол только на беспилотниках держится. Других сил у него давно нет. Если бы у нас было больше беспилотников, или одинаковое с противником число БПЛА, мы б его давно уморили»

– пишет журналист.

Он считает, что об этом необходимо было задуматься гораздо раньше.

Повар – парень нормальный. Готовит очень вкусно. И весьма не глуп. А об этой прописной истине другие люди догадывались раньше, там где надо, или нет? Интересный вопрос…

– размышляет Александр Сладков.

Стоит отметить, что о необходимости увеличения поставок беспилотных летательных аппаратов в войска российские военные эксперты и журналисты говорят уже не первый месяц. В последнее время в этом направлении удалось серьезно продвинуться, однако, бойцы ВС РФ все равно ощущают серьезный недостаток практически всех видов БПЛА.

Добавим, что украинская армия, несмотря на ряд тяжелых поражений, и регулярные атаки ВС РФ промышленных объектов на подконтрольной Киеву территории, не испытывает недостатка в беспилотных летательных аппаратах.

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