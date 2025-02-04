Сладков: если бы у нас было больше беспилотников, мы бы противника давно уморили!

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Основной ударной силой украинской армии и одновременно главным фактором, который позволяет хоть как-то сдерживать продвижение ВС РФ, являются беспилотные летательные аппараты. Об этом в своем телеграм-канале пишет военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, пока российским военным не удалось достичь паритета с ВСУ по этому показателю.
– пишет журналист.
Он считает, что об этом необходимо было задуматься гораздо раньше.
– размышляет Александр Сладков.
Стоит отметить, что о необходимости увеличения поставок беспилотных летательных аппаратов в войска российские военные эксперты и журналисты говорят уже не первый месяц. В последнее время в этом направлении удалось серьезно продвинуться, однако, бойцы ВС РФ все равно ощущают серьезный недостаток практически всех видов БПЛА.
Добавим, что украинская армия, несмотря на ряд тяжелых поражений, и регулярные атаки ВС РФ промышленных объектов на подконтрольной Киеву территории, не испытывает недостатка в беспилотных летательных аппаратах.