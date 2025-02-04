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ЦАМТО

Премьер Фиала: Чехия за четыре года может увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

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Петр Фиала
Петр Фиала.
Источник изображения: www.ods.cz

ЦАМТО, 3 февраля. В следующем четырехлетии при сохранении у власти ныне правящей коалиции расходы Чехии на оборону могли бы быть увеличены с нынешних 2% ВВП до 3% ВВП.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 2 февраля, выступая по Чешскому ТВ, премьер Петр Фиала, которого цитирует агентство ЧТК.

По его словам, "при сохранении у власти в следующем четырехлетии нынешней правящей (право-либеральной – ред.) коалиции Чехия могла бы увеличить расходы на оборону с нынешних 2% ВВП до 3% ВВП. В бюджете следующего года власти Чехии намерены увеличить расходы на оборону до 2,1 или 2,2% ВВП".

Один процент ВВП в текущих цифрах составляет, как отметил П.Фиала, около 85 млрд. чешских крон (около 3,5 млрд. долл.). Данные цифры нельзя увеличить моментально, речь может идти о постепенном росте оборонных расходов, отметил премьер.

Эту тему П.Фиала намерен обсудить 3 февраля на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе. Чешский премьер также ожидает, что на встрече пойдет речь о более тесной координации при закупках военной техники и укреплении производственных мощностей оборонной промышленности.

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Страны
Чехия
Проекты
Евросоюз
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