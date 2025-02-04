Спасительный "Круг": как создавался первый в мире самоходный зенитный ракетный комплекс

60 лет назад, 3 февраля 1965 года, приказом министра обороны СССР был принят на вооружение зенитный ракетный комплекс (ЗРК) 2К11 "Круг". Он стал первым в мире самоходным ЗРК и оснащался ракетой оригинальной конструкции. ТАСС — о советских разработках, опередивших время

Необходимость прикрывать войсковые подразделения от атак с воздуха появилась вместе с возникновением боевой авиации в начале ХХ века. Недавно вставшие на крыло самолеты быстро обзавелись оружием, бомбардируя скопления пехоты бомбами малого калибра и осыпая металлическими стрелами — флешеттами. В декабре 1915 года командование русской армии издало приказ о создании легких артиллерийских батарей для противодействия неприятельским летательным аппаратам. Во время Второй мировой войны пулеметы и малокалиберная артиллерия были основными средствами борьбы с самолетами. Ситуация изменилась с началом эры реактивной авиации: стремительно росли скорости, высоты применения летательных аппаратов, и ствольные зенитные системы начали терять эффективность.

"Воздушные торпеды" Сергея Королева Легендарный конструктор ракетной техники Сергей Королев в середине 1930-х годов возглавлял отдел Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ), созданного по инициативе военачальника и военного теоретика Михаила Тухачевского, известного своим новаторством в деле перевооружения войск. В 1935 году отдел приступил к проектированию управляемой ракеты - "воздушной торпеды" - для поражения самолетов. Как отмечалось в книге "От "Беркута" до "Пятисотки". Траектория лидерства", создавался, по сути, зенитный ракетный комплекс с полуактивным наведением: ракета с твердотопливным двигателем должна была захватить воздушную цель, подсвеченную лучом прожектора, с помощью фотодатчиков, приблизиться к ней и поразить зарядом взрывчатки. Конструкцию ракеты разрабатывал РНИИ, аппаратуру управления - ленинградская Центральная лаборатория проводной связи. Первый вариант управляемой ракеты под индексом "217/1" нес 20-килограммовую боевую часть и запускался с наклонной направляющей, наводимой в район цели. Более поздний вариант, "217/2", по расчетам создателей, был способен подниматься на высоту более 3 км, а дальность его полета составляла бы 19 км. В ноябре 1936 года на подмосковном полигоне близ Софрино прошли испытания прототипа ракеты с уменьшенным пороховым зарядом, без аппаратуры стабилизации и самонаведения. Однако продолжения эти работы по ряду причин не получили.

В послевоенные годы Советский Союз успешно развивал зенитные ракетные системы. В 1950 году началась разработка стационарной системы ПВО Москвы, защищающей от массированного налета бомбардировщиков. Она получила название С-25 "Беркут" и состояла из двух кольцевых рубежей обороны: на малом кольце (в 50 км от столицы) расположились 24 комплекса, на большом (90 км) — 32 комплекса. Вставшая на боевое дежурство система могла сбивать даже сверхзвуковые цели на высоте до 20 км и дальности 35 км. В 1957 году успешно завершились госиспытания зенитной ракетной системы С-75. Именно этот комплекс прекратил бесцеремонные разведывательные полеты американских самолетов над территорией СССР, уничтожив 1 мая 1960 года в небе над Уралом U-2, пилотируемый летчиком США Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. С-75 "Десна" стал наиболее применяемым в мире зенитным ракетным комплексом — только в ходе вьетнамской войны дивизионы в составе Вьетнамской народной армии уничтожили, по различным оценкам, от 1 200 до 1 900 самолетов ВВС США. Средства С-75 уже могли перевозиться различным транспортом, но система предназначалась для защиты городов, промышленных центров и не подходила для оперативного развертывания.

ЗРК С-75 "Десна" Источник изображения: © Николай Беркетов/ ТАСС

Мобильный защитник

В 1958 году в составе Сухопутных войск (СВ) СССР появляется новый род войск — войска противовоздушной обороны (ПВО) СВ. Ему были необходимы высокомобильные, эффективные и простые зенитные ракетные комплексы, способные передвигаться вместе с войсками в ходе маневренных боевых действий и прикрывать их. В том же году постановлением советского правительства начаты работы по созданию первого отечественного самоходного зенитного ракетного комплекса "Круг".

Изучение возможности создания войскового мобильного ЗРК началось несколько раньше. Рассматривались различные предложения — к примеру, модернизировать для нового комплекса жидкостные ракеты реактивной системы залпового огня "Коршун", установив на них головки самонаведения от авиационной ракеты класса "воздух — воздух" К-8.

Головной организацией по разработке комплекса был назначен НИИ-20, руководил созданием "Круга" ученый и конструктор Вениамин Ефремов, впоследствии возглавивший работы над отечественными ЗРК "Оса", "Тор", С-300В, "Антей-2500". Коллектив состоял из талантливых специалистов, многие из которых были недавними выпускниками советских вузов. В основу эскизного проекта нового комплекса были положены наработки по С-25 и С-75. Ракету разрабатывало свердловское ОКБ-8 под руководством Льва Люльева. Ныне эти организации входят в состав концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

В единой связке

Все боевые машины из состава 2К11 "Круг" — на гусеничных шасси высокой проходимости. За поиск целей отвечает станция обнаружения и целеуказания (СОЦ) 1С12 кругового обзора, смонтированная на шасси тяжелого артиллерийского тягача. Она способна засечь истребитель на дальности до 180 км. Координаты обнаруженных объектов СОЦ передает по кодированному радиоканалу станции наведения ракет (СНР) 1С32. Та, в свою очередь, по полученным данным обнаруживает цель, берет ее на автосопровождение и отдает необходимые команды самоходной пусковой установке 2П24 с двумя зенитными ракетами для их наведения. Пусковая разворачивает ракеты в сторону цели, которую необходимо сбить, и при вхождении ее в зону поражения производит пуск. СНР видит ракету и отдает ей радиокоманды управления, не выпуская из виду цель. При подлете ракеты к цели срабатывает радиовзрыватель.

В зенитный ракетный дивизион "Круга" входят СОЦ, кабина приема целеуказания, а также три зенитные батареи и вспомогательные машины. В каждой батарее находятся одна СНР и три пусковые установки. Таким образом, дивизион способен выпустить 18 зенитных управляемых ракет, одновременно обстреливая три воздушные цели.

Первый вариант "Круга" способен сбивать неприятельские самолеты на дальности до 45 км и высоте от 3 до 23,5 км, летящие на скорости 800 м/с (более чем вдвое больше скорости звука). Время развертывания и свертывания комплекса — 5 минут. Многие элементы боевой работы "Круга" были автоматизированы. Для технологий конца 1950-х годов на ламповой элементной базе такая совокупность характеристик была огромным достижением.

Через тернии к ракете

Зенитная управляемая ракета 3М8 комплекса "Круг" имеет оригинальную конструкцию. Пуск происходит с помощью четырех твердотопливных ускорителей, разгоняющих ракету до двух скоростей звука, а затем включается прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД), работающий на керосине. Этим объясняется необычно большой диаметр корпуса изделия — 850 мм: по сути, ракета представляла собой один большой двигатель. Боевая часть массой 150 кг расположена в остроконечном центральном теле воздухозаборника двигателя, вставленном в цилиндрический корпус ракеты. В корпусе же находятся топливные баки, рулевые машинки, аппаратура управления. Управляется 3М8 поворотным крылом в средней части; в хвостовой располагаются стабилизаторы. Чтобы обеспечить устойчивость ракеты в первые секунды полета из-за некоторой разницы в тяге ускорителей, 3М8 закручивается вокруг своей продольной оси, а после их выгорания стабилизируется. Стартовая масса ракеты составляет без малого 2,5 т, длина — 8,4 м.

Испытания ракеты шли непросто. После первых пусков в конце 1959 года обнаружилась недостаточная прочность оперения и крепления стартовых двигателей — обе опытные ракеты разрушились в полете. В процессе дальнейших пусков ракет в 1960–1961 годах конструкторам пришлось бороться с вибрациями, неустойчивой работой ПВРД, недостаточной прочностью конструкции, отказами бортовой аппаратуры. К примеру, разработчики столкнулись с внезапным исчезновением сигнала радиопередатчика с борта ракеты на 31-й секунде полета. После перебора вариантов неисправности ракета вновь "заговорила", когда по предложению Ефремова ее антенны были перенесены с корпуса на стабилизаторы. Оказывается, продукты сгорания керосина позади ракеты экранировали радиосигнал! Другая нештатная ситуация — в середине траектории полета ракета начинала раскачиваться и либо теряла управление, либо летела дальше. Причиной оказались перепутанные фазы электропитания гироскопов автопилота: при переключении на бортовой источник они с равной долей вероятности раскручивались то в правильную, то в противоположную сторону.

Зенитная управляемая ракета 3М8 на ЗРК 2К11 "Круг" Источник изображения: © Виктор Кошевой/ ТАСС

Постепенно "детские болезни" изделия были "вылечены", в ходе совместных с остальными боевыми машинами комплекса испытаний в 1963–1964 годах был выполнен 41 пуск, а после государственных испытаний летом 1964 года "Круг" был рекомендован к принятию на вооружение.

Ступенька к самым передовым ЗРК

Вместе с серийным выпуском "Круга" началась его модернизация по итогам опыта применения зенитных ракетных комплексов во Вьетнаме. В первую очередь требовалось уменьшить "мертвую зону" комплекса. "Круг-А", принятый на вооружение в 1967 году, уже умел сбивать цели на высоте 250 м, а минимальная дальность перехвата составила 9 км вместо 11 у предшественника. У "Круга-М" выросла дальность поражения целей благодаря модернизированной ракете, а принятый в 1974 году "Круг-М1" мог сбивать летательные аппараты на высоте всего 150 м и в 6 км от пусковой установки.

"Комплекс "Круг" обладал исключительной надежностью и неприхотливостью в работе, при его создании впервые были автоматизированы различные процессы: навигация и топопривязка, телекодовая связь между боевыми средствами, помехозащищенность. Многие разработки комплекса легли в основу современных систем ПВО", — рассказал начальник управления противовоздушной обороны и авиации Центрального военного округа генерал-майор Виктор Двойнов.

"Круг", несколько десятилетий простоявший на вооружении войск ПВО Сухопутных войск СССР, стран — союзников по Варшавскому договору и ряда других государств, стал очередным шагом к созданию современной российской эшелонированной системы ПВО, состоящей, без преувеличения, из самых совершенных в мире зенитных ракетных комплексов. Эти комплексы способны сбивать существующие средства воздушного нападения (от миниатюрного дрона до боевых блоков баллистических ракет высоко в стратосфере), а также готовы поражать перспективные, в том числе гиперзвуковые. В зоне специальной военной операции российские ЗРК перехватывают такие сложные цели, как снаряды реактивных систем залпового огня, оперативно-тактические баллистические и малозаметные крылатые ракеты западного образца.

Виктор Бодров

Использовались материалы книги "Генеральные конструкторы систем и комплексов ПВО. Системы. Ракеты. Люди" В.Н. Коровина, И.Ю. Коротченко, В.В. Ярмоленко