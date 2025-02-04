Войти
ЦАМТО

Минобороны Нидерландов окажет содействие в обучении группы украинских военнослужащих обслуживанию F-16

456
0
0
Истребитель F-16B
Истребитель F-16B ВВС Нидерландов.
Источник изображения: www.defenseindustrydaily.com

ЦАМТО, 3 февраля. Нидерланды окажут содействие в обучении группы из 26 украинских военнослужащих обслуживанию истребителей F-16.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 31 января Министерство обороны королевства.

"Министерство обороны Нидерландов внесет свой вклад в подготовку 26 украинцев, которые возглавят группы наземного персонала по обслуживанию F-16", – говорится в заявлении на сайте ведомства. Данную информацию министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил 31 января своему украинскому коллеге Рустему Умерову во время его визита в Гаагу.

Как отмечается, эти специалисты будут отвечать за обслуживание истребителей перед их вылетом и после возвращения на базу. Обучение украинских военных пройдет на одной из авиабаз и продлится до конца апреля. При этом министерство не уточнило, о какой авиабазе идет речь.

В октябре министр обороны Нидерландов сообщал, что Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Нидерланды также поставили 18 истребителей F-16 в учебный центр для подготовки пилотов, в том числе украинских, в Румынии, напоминает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Румыния
Украина
Продукция
F-16
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 20:18
  • 334
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 04.02 18:29
  • 7455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:48
  • 1
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 04.02 10:32
  • 1
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 22:11
  • 5
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть