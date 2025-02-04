Минобороны Нидерландов окажет содействие в обучении группы украинских военнослужащих обслуживанию F-16

ЦАМТО, 3 февраля. Нидерланды окажут содействие в обучении группы из 26 украинских военнослужащих обслуживанию истребителей F-16.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 31 января Министерство обороны королевства.

"Министерство обороны Нидерландов внесет свой вклад в подготовку 26 украинцев, которые возглавят группы наземного персонала по обслуживанию F-16", – говорится в заявлении на сайте ведомства. Данную информацию министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил 31 января своему украинскому коллеге Рустему Умерову во время его визита в Гаагу.

Как отмечается, эти специалисты будут отвечать за обслуживание истребителей перед их вылетом и после возвращения на базу. Обучение украинских военных пройдет на одной из авиабаз и продлится до конца апреля. При этом министерство не уточнило, о какой авиабазе идет речь.

В октябре министр обороны Нидерландов сообщал, что Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Нидерланды также поставили 18 истребителей F-16 в учебный центр для подготовки пилотов, в том числе украинских, в Румынии, напоминает агентство.