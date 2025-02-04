Войти
ЦАМТО

Минобороны Болгарии приняло первый истребитель F-16 Блок.70

450
0
0
Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 3 февраля. Минобороны Болгарии в ходе проведенной 31 января на предприятии Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина) церемонии приняло первый из 16 заказанных истребителей F-16 Блок.70.

В мероприятии приняли участие министр обороны Болгарии Атанас Запрянов и другие официальные лица.

Как ожидается, поставка первых двух самолетов, одноместного F-16C и двухместного F-16D, в Болгарию состоится в апреле 2025 года. Полностью передача самолетов первой партии должна быть выполнена до конца года.

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 1,673 млрд. долл. в мае 2019 года.

После одобрения контрактов на поставку самолетов, боеприпасов, многофункциональной системы обмена информацией - единой тактической радиосистемы MIDS-JTRS правительством и Национальным Собранием Болгарии в августе 2019 года МО Болгарии перечислило Агентству по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 1,2 млрд. долл., предназначенные на закупку истребителей.

Предполагалось, что первые самолеты будут поставлены в середине 2023 года, но из-за пандемии COVID-19 график был сорван.

Сборка первого истребителя для ВВС Болгарии началась в январе 2024 года. Первый испытательный полет одноместный самолет совершил 22 октября 2024 года. Обучение пилотов и техников ВВС Болгарии в настоящее время проводится в США на двух переданных в рамках программы EDA (Excess Defense Articles) самолетах F-16D.

Начальная готовность истребителей к боевому применению будет достигнута в 2026 году.

В апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 дополнительных истребителей F-16C/D Блок.70, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Полная стоимость заказа была оценена в сумму до 1,673 млрд. долл.

Правительство и парламент Болгарии одобрили пакет международных соглашений на закупку в США второй партии истребителей F-16 в конце 2022 года.

В рамках второго этапа закупки Болгария намерена получить четыре одноместных самолета F-16C Блок.70 и четыре двухместных F-16D Блок.70, а также сопутствующие боеприпасы и оборудование. Общая стоимость трех контрактов на поставку восьми дополнительных F-16C/D Блок.70, вооружений и оборудования составляет 1,296 млрд. долл. Ожидается, что поставка второй партии будет выполнена, начиная с 2027 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 20:18
  • 334
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 04.02 18:29
  • 7455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:48
  • 1
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 04.02 10:32
  • 1
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 22:11
  • 5
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть