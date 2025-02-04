Минобороны Болгарии приняло первый истребитель F-16 Блок.70

ЦАМТО, 3 февраля. Минобороны Болгарии в ходе проведенной 31 января на предприятии Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина) церемонии приняло первый из 16 заказанных истребителей F-16 Блок.70.

В мероприятии приняли участие министр обороны Болгарии Атанас Запрянов и другие официальные лица.

Как ожидается, поставка первых двух самолетов, одноместного F-16C и двухместного F-16D, в Болгарию состоится в апреле 2025 года. Полностью передача самолетов первой партии должна быть выполнена до конца года.

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 1,673 млрд. долл. в мае 2019 года.

После одобрения контрактов на поставку самолетов, боеприпасов, многофункциональной системы обмена информацией - единой тактической радиосистемы MIDS-JTRS правительством и Национальным Собранием Болгарии в августе 2019 года МО Болгарии перечислило Агентству по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 1,2 млрд. долл., предназначенные на закупку истребителей.

Предполагалось, что первые самолеты будут поставлены в середине 2023 года, но из-за пандемии COVID-19 график был сорван.

Сборка первого истребителя для ВВС Болгарии началась в январе 2024 года. Первый испытательный полет одноместный самолет совершил 22 октября 2024 года. Обучение пилотов и техников ВВС Болгарии в настоящее время проводится в США на двух переданных в рамках программы EDA (Excess Defense Articles) самолетах F-16D.

Начальная готовность истребителей к боевому применению будет достигнута в 2026 году.

В апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 дополнительных истребителей F-16C/D Блок.70, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Полная стоимость заказа была оценена в сумму до 1,673 млрд. долл.

Правительство и парламент Болгарии одобрили пакет международных соглашений на закупку в США второй партии истребителей F-16 в конце 2022 года.

В рамках второго этапа закупки Болгария намерена получить четыре одноместных самолета F-16C Блок.70 и четыре двухместных F-16D Блок.70, а также сопутствующие боеприпасы и оборудование. Общая стоимость трех контрактов на поставку восьми дополнительных F-16C/D Блок.70, вооружений и оборудования составляет 1,296 млрд. долл. Ожидается, что поставка второй партии будет выполнена, начиная с 2027 года.