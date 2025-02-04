В финском городе Пори построят завод по производству тротила

ЦАМТО, 3 февраля. Завод по производству тротила построят в Финляндии, чтобы решить проблему нехватки взрывчатых веществ, использующихся для производства боеприпасов в Европе.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 31 января министр обороны страны Антти Хяккянен.

"Лучшим решением будет построить завод в Финляндии, чтобы укрепить национальную оборонную промышленность и обеспечить безопасность поставок. Новый завод по производству тротила решит проблему нехватки взрывчатых веществ в Европе и возникающие в связи с этим проблемы в производстве боеприпасов", – приводятся слова А.Хяккянена в пресс-релизе Минобороны.

По словам министра, эти инвестиции позволят "оказывать Украине долгосрочную поддержку". Завод будет расположен в городе Пори, общая стоимость проекта превысит 200 млн. евро, уточняет ведомство.

По информации Минобороны, новый завод станет вторым предприятием по производству тротила в ЕС после завода в Польше.