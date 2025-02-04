Раскол в Европе из-за размещения миротворческих сил на Украине (The Times, Великобритания)

Times: Германия выступает против отправки "миротворческих" сил на Украину

Страны Европы расходятся во мнении относительно размещения "миротворческих" сил на Украине, пишет The Times. Британия и Франция поддерживают инициативу по отправке военнослужащих в случае заключения соглашения о прекращении огня. Но Германия и другие страны выступают против.

Лариса Браун (Larisa Brown)

Германия выступает против, а Великобритания и Франция поддерживают размещение десятков тысяч военнослужащих, если будет принято соглашение о прекращении огня

Британия и другие европейские страны расходятся во мнениях относительно целесообразности размещения крупных миротворческих сил на Украине, сообщили The Times дипломаты и официальные лица.

Великобритания, Франция и скандинавские страны поддерживают европейскую инициативу по отправке на Украину десятков тысяч военнослужащих в случае заключения соглашения о прекращении огня. Однако Германия и другие страны выступают против.

Возможно, страны Балтии и Польша обеспокоены тем, что предлагаемая миссия может отвлечь столь необходимые ресурсы от пограничных с Россией государств НАТО, оставив их беззащитными.

Однако все больше людей сходятся во мнении, что для такого постконфликтного размещения сил потребуется "поддержка" Дональда Трампа и гарантии безопасности.

Высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил, что Европа сама может организовать наземные силы, если потребуется, но министры просят США обеспечить "воздушное прикрытие" с помощью батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, способных сбивать баллистические ракеты, или самолетов, обладающих средствами разведки и наблюдения, которых у Европы нет.

Как сообщили военные источники, британская армия теоретически может направить в Эстонию дивизию численностью от 10 тысяч до 25 тысяч человек, хотя это может быть нецелесообразно, учитывая, что войска уже размещены в Эстонии.

Некоторые считают, что идея размещения миротворческих сил ООН, состоящих из войск таких стран, как Индия, Бангладеш и Китай, более разумна.

Ожидается, что Кир Стармер обсудит этот вопрос с лидерами ЕС и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на встрече в Брюсселе в понедельник. В тот же день он проведет двустороннюю встречу с Рютте.

Британский министр обороны Джон Хили настаивает на том, чтобы Великобритания продемонстрировала уверенность в этом вопросе. Однако некоторые чиновники считают, что им еще предстоит убедить канцлера казначейства Рейчел Ривз в важности поддержки Украины, и опасаются, что она рассматривает этот конфликт как "денежную яму".

Основным камнем преткновения является согласие президента Путина на размещение подобных сил во время мирных переговоров под руководством США.

"Если Россия не согласится или если США не окажут давление, эта идея сойдет на нет. Не стоит зарекаться, но я не думаю, чтобы эту идею можно было воплотить", – сказал высокопоставленный военный чиновник.

Союзники скептически относятся к тому, что Европа сможет в одиночку собрать достаточно большие силы для сдерживания России после того, как та восстановит свои вооруженные силы.

Зеленский заявил, что любые эффективные миротворческие силы должны включать американские войска, потому что у его европейских союзников недостаточно солдат, чтобы стать реальным сдерживающим фактором для России. Эти комментарии вызвали раздражение у некоторых дипломатов в Европе на прошлой неделе.

Некоторые военные источники считают, что размещение миротворческих сил ООН является более разумной альтернативой, на которую Россия охотнее согласится. Они могут включать около 100 тысяч миротворцев, размещенных как на территории Украины, так и в России, что не потребует прямого участия США.

"Они [русские] не собираются нападать на Бангладеш или Индию", – сказал другой военный источник.

Что касается сил под руководством Европы, то немцы, как известно, не хотят брать на себя обязательства из-за неопределенности в связи с предстоящими выборами.

Другой европейский дипломатический представитель сказал, что США должны быть вовлечены в конфликт, чтобы обеспечить более сильное сдерживание России, "потому что у них есть возможности, которых не хватает всей Европе", такие как средства разведки и наблюдения и "способность нанести ответный удар в более широких масштабах, если потребуется".

Как сообщается, Трамп ранее предлагал США не предоставлять войска и не финансировать миссию.

Однако один из источников в военных кругах предположил, что Трампа можно убедить в обратном: "Я считаю, что США не смогут остаться в стороне и не принять участие в дележке пирога".