Стармер призовет лидеров стран ЕС усилить экономическое давление на Россию

Лондон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе 3 февраля обратится с призывом продолжать оказывать экономическое давление на Россию в связи с ситуацией на Украине, следует из заявления Стармера, опубликованного его канцелярией.

"Я здесь для того, чтобы работать с нашими европейскими партнерами над продолжением давления, нацеленного на доходы от энергетики и на компании, снабжающие ракетные заводы", - заявит британский премьер.

"Потому что в конечном счете, наряду с нашей военной поддержкой, именно это приблизит мир", - отмечается в заявлении.