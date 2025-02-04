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Корея начала испытания самого боеспособного вертолета

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Фото: Korea Aerospace Industries
Фото: Korea Aerospace Industries.

Defense News: В Южной Корее начали летные испытания вертолета Surion MAH

Южнокорейский вертолет Surion Marine Attack Helicopter (MAH), который станет самой боеспособной машиной в линейке Surion, начал проходить летные испытания. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что о первом полете Surion MAH, который состоялся 17 декабря 2024 года, стало известно в январе. Компания Korean Aerospace Industries (KAI) построила три прототипа вертолета. Разрабатываемый для нужд морской пехоты Surion MAH будут испытывать до августа 2026 года.

Вертолет весом 8,7 тонны начали разрабатывать в 2022 году, а в октябре прошлого года начались наземные испытания Surion MAH. Он сможет нести управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Также в его арсенал входит автоматическая пушка калибра 20 миллиметров.

Ранее в январе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что Ми-35М можно назвать самым брутальным вертолетом Российской армии. Машина с большой площадью бронирования отличается высокой огневой мощью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
KUH-1
Ми-35
Ми-35М
Компании
KAI
Ростех
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