"Лохматая" боевая машина замечена на Украине: российская армия пытается избежать атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: россияне придумали забавное новшество для защиты БМП от дронов

Российские военные придумали забавное новшество для защиты БМП от дронов, пишет The Telegraph. Помимо уже известного "мангала", машину оснастили "щетиной" и стальными "волосами". Эксперты удивлены русской смекалке и окрестили сооружение лохматой будкой.

Самодельные модели боевых машин как часть многочисленных разработок по защите от всё более совершенных беспилотников.

Необычная российская боевая машина появилась на поле боя на востоке Украины. Она выглядит странно: у нее есть "шипы" и длинные волнистые "волосы".

Эти удивительные машины, показанные по российским государственным телеканалам, оснащены новейшими самодельными средствами защиты. Они используются для противодействия беспилотникам, которые разрабатываются и совершенствуются обеими сторонами конфликта.

Машина, предположительно ржавая БМП-1, покрыта металлическими листами и несет на себе примитивное сооружение, которое впервые использовали еще в Первой мировой войне для защиты слабых мест в броне. Такую конструкцию в шутку называют мангалом.

Новинкой являются стальные волнистые тросы, которые нависают над открытой задней частью машины, а по бокам из отверстий торчат толстые щетки, похожие на метлу.

Видимо, эти элементы нужны для защиты от небольших FPV-дронов, оснащенных взрывчаткой, которые стали повсеместно использоваться в ходе боевых действий на Украине.

Военный аналитик RUSI Александр Данилюк сказал The Telegraph, что он не видел, чтобы подобные системы обороны использовались ранее в боевых действиях.

Мобильную БМП, похожую на металлическую будку, показали на государственном канале "Россия1". Ее сняли в начале этой недели вблизи Часов Яра, недалеко от Бахмута в Донецкой области, куда российские войска неуклонно продвигаются с прошлого года.

Украинский эксперт по вооружению и редактор Defence Express Валерий Рябых считает, что "волосы" и "щетина" используются для "преждевременного срабатывания взрывателей на боеголовках FPV-дронов, чтобы предотвратить тяжелые повреждения того, что находится под такой самодельной защитой".

Валерий Рябых добавил, что самодельные модификации относятся к одной из многочисленных попыток защиты бронетехники от ударов растущего числа всё более совершенных беспилотников.

В первый год российско-украинского конфликта существовали опасения, что танки и боевые машины скоро устареют. Недорогие квадрокоптеры с дистанционным управлением могли выводить их из строя или наносить удары сверху, где их защита всегда была самой тонкой.

Однако несмотря на то, что такие передвижные "будки" выглядят довольно забавно, дополнительная броня сделала их более защищенными на поле боя, особенно если на них установлена динамическая защита и современные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Оптоволоконные беспилотники

Валерий Рябых также отметил, что "лохматая" БМП может быть своеобразной защитой от новых FPV-дронов, которые используются обеими сторонами, управляются по оптоволоконным кабелям и устойчивы к средствам РЭБ.

В прошлом году представители ВС подсчитали, что 75% украинских и российских беспилотников выходят из строя под воздействием электрических импульсов, которые создают помехи на радиочастотах, используемых операторами для управления дронами.

Оптоволоконные БПЛА, впервые замеченные на линии фронта в начале этого месяца, пока обеспечивают стабильную связь, позволяя военным на земле наносить удары, хотя и с более ограниченным радиусом действия.

Так называемое помехоустойчивое оружие — это новейший пример использования низкотехнологичных решений для противодействия высокотехнологичным системам радиоэлектронной борьбы. Россия и Украина продолжают сложную игру в кошки-мышки с использованием беспилотников вдоль тысячекилометровой линии фронта.

Автор: Иона Клив (Iona Cleave).