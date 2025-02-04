Войти
ИноСМИ

"Лохматая" боевая машина замечена на Украине: российская армия пытается избежать атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)

499
0
0
Российская БМП с антидроновым экраном, усиленным тросами
Российская БМП с антидроновым экраном, усиленным тросами.
Источник изображения: © ВГТРК

The Telegraph: россияне придумали забавное новшество для защиты БМП от дронов

Российские военные придумали забавное новшество для защиты БМП от дронов, пишет The Telegraph. Помимо уже известного "мангала", машину оснастили "щетиной" и стальными "волосами". Эксперты удивлены русской смекалке и окрестили сооружение лохматой будкой.

Самодельные модели боевых машин как часть многочисленных разработок по защите от всё более совершенных беспилотников.

Необычная российская боевая машина появилась на поле боя на востоке Украины. Она выглядит странно: у нее есть "шипы" и длинные волнистые "волосы".

Эти удивительные машины, показанные по российским государственным телеканалам, оснащены новейшими самодельными средствами защиты. Они используются для противодействия беспилотникам, которые разрабатываются и совершенствуются обеими сторонами конфликта.

Машина, предположительно ржавая БМП-1, покрыта металлическими листами и несет на себе примитивное сооружение, которое впервые использовали еще в Первой мировой войне для защиты слабых мест в броне. Такую конструкцию в шутку называют мангалом.

Новинкой являются стальные волнистые тросы, которые нависают над открытой задней частью машины, а по бокам из отверстий торчат толстые щетки, похожие на метлу.

Видимо, эти элементы нужны для защиты от небольших FPV-дронов, оснащенных взрывчаткой, которые стали повсеместно использоваться в ходе боевых действий на Украине.

Военный аналитик RUSI Александр Данилюк сказал The Telegraph, что он не видел, чтобы подобные системы обороны использовались ранее в боевых действиях.

Мобильную БМП, похожую на металлическую будку, показали на государственном канале "Россия1". Ее сняли в начале этой недели вблизи Часов Яра, недалеко от Бахмута в Донецкой области, куда российские войска неуклонно продвигаются с прошлого года.

Украинский эксперт по вооружению и редактор Defence Express Валерий Рябых считает, что "волосы" и "щетина" используются для "преждевременного срабатывания взрывателей на боеголовках FPV-дронов, чтобы предотвратить тяжелые повреждения того, что находится под такой самодельной защитой".

Валерий Рябых добавил, что самодельные модификации относятся к одной из многочисленных попыток защиты бронетехники от ударов растущего числа всё более совершенных беспилотников.

В первый год российско-украинского конфликта существовали опасения, что танки и боевые машины скоро устареют. Недорогие квадрокоптеры с дистанционным управлением могли выводить их из строя или наносить удары сверху, где их защита всегда была самой тонкой.

Однако несмотря на то, что такие передвижные "будки" выглядят довольно забавно, дополнительная броня сделала их более защищенными на поле боя, особенно если на них установлена динамическая защита и современные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Оптоволоконные беспилотники

Валерий Рябых также отметил, что "лохматая" БМП может быть своеобразной защитой от новых FPV-дронов, которые используются обеими сторонами, управляются по оптоволоконным кабелям и устойчивы к средствам РЭБ.

В прошлом году представители ВС подсчитали, что 75% украинских и российских беспилотников выходят из строя под воздействием электрических импульсов, которые создают помехи на радиочастотах, используемых операторами для управления дронами.

Оптоволоконные БПЛА, впервые замеченные на линии фронта в начале этого месяца, пока обеспечивают стабильную связь, позволяя военным на земле наносить удары, хотя и с более ограниченным радиусом действия.

Так называемое помехоустойчивое оружие — это новейший пример использования низкотехнологичных решений для противодействия высокотехнологичным системам радиоэлектронной борьбы. Россия и Украина продолжают сложную игру в кошки-мышки с использованием беспилотников вдоль тысячекилометровой линии фронта.

Автор: Иона Клив (Iona Cleave).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
БМП-1
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 20:18
  • 334
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 04.02 18:29
  • 7455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:48
  • 1
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 04.02 10:32
  • 1
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 22:11
  • 5
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть