"Нам всем приходится догонять": НАТО нужны беспилотники, способные летать в Арктике (Reuters, Великобритания)

Reuters: у стран НАТО нет беспилотников, способных летать в арктических условиях

Страны НАТО собрались противостоять России в Арктике, пишет Reuters. И тут начались проблемы: оказывается, на Западе нет беспилотников, работающих в холодном климате. "Нам всем приходится догонять Россию", — жалуется норвежский командующий.

Копенгаген. В 2023 году владелец гренландского стартапа Arctic Unmanned Мадс Петерсен во время испытаний небольшого беспилотника при температуре –43 °C сидел в машине, чтобы согреться. На таком холоде беспилотник вскоре разрядился. "Батарея продержалась всего три минуты", — сказал Петерсен.

Правительства стран Крайнего Севера стремятся преодолеть подобные трудности, поскольку регион всё чаще оказывается в центре геополитического внимания.

Россия и Китай активизировали военную деятельность в Арктике, а страны НАТО, расположенные в регионе, сообщают об участившихся случаях саботажа на линиях энергоснабжения и связи. Президент Дональд Трамп недавно возобновил претензии США на Гренландию.

Конфликт на Украине тем временем показал, что беспилотные летательные аппараты могут обеспечить выполнение критически важных разведывательных и ударных задач на поле боя.

Соединенные Штаты считают Арктику важнейшим местом для территориальной обороны и системы раннего предупреждения о ядерных атаках. В июльском стратегическом документе они заявили, что сосредоточатся на беспилотных технологиях, чтобы противостоять китайско-российскому сотрудничеству в этой области. В июле российские и китайские самолеты-бомбардировщики совершили совместный полет у побережья Аляски, а в октябре корабли береговой охраны вместе прошли через Берингов пролив.

Однако беспилотники — будь то мультикоптеры или дроны самолетного типа — уязвимы. Только самые большие и дальнобойные модели обладают достаточной мощностью для установки на них противообледенительных систем, как на самолетах. Холод, туман, дождь или снег могут привести к сбою в работе или крушению беспилотника.

В условиях увеличения военных расходов агентство Reuters провело опрос среди 14 компаний и шести министерств обороны и вооруженных сил стран Северной Европы и Америки. Результаты показали, что в задачи промышленности входит покупка или разработка беспилотников, способных противостоять обледенению, а среди стран НАТО растет потребность в их приобретении.

"Нам всем приходится догонять Украину и Россию", — заявил глава норвежской армии генерал-майор Ларс Лервик.

В открытом доступе нет общих данных о военном беспилотном флоте государств, но Лервик говорит, что благодаря конфликту Украина и Россия приобрели ценный опыт использования беспилотных технологий, которого не хватает странам НАТО.

По словам эксперта по беспилотникам из Корнельского университета и советника по вопросам политики ООН и НАТО Джеймса Паттона Роджерса, Россия начала наращивать флот беспилотников в Арктике в 2014 году. Благодаря этому она заняла лидирующую позицию в гонке за контроль над Северным морским путем — проходом между Европой и Азией вдоль северного побережья России.

Российская компания Zala Aero, входящая в концерн "Калашников", уже предлагает беспилотники, предназначенные для экстремальных арктических условий. Россия также заявила, что ее боевой беспилотник дальнего радиуса действия С-70 "Охотник" может работать при температуре –12 °C и будет применяться в Арктике.

"Уже совсем скоро у России будут не только невооруженные беспилотные системы наблюдения вдоль Северного морского пути, но и потенциально вооруженные системы, которые будут постоянно патрулировать эти районы", — сказал Роджерс.

Он отметил, что НАТО не спешит разрабатывать согласованный ответ. Альянс заявил, что усилил свое присутствие в Арктике и создал новое командование для обеспечения свободы и безопасности атлантических линий. Страны НАТО осуществляют инвестиции в новые воздушные и морские боевые возможности.

Администрация Трампа не ответила на просьбу дать комментарий по этому поводу, но в электронном письме сообщила, что США продолжат уделять приоритетное внимание безопасности в Западном полушарии и своему присутствию в Арктике.

США уже вложили значительные средства в беспилотники дальнего радиуса действия для наблюдения и сбора информации в режиме реального времени в Арктике — обширном регионе, где ограничено покрытие радаров и спутников. Для наблюдения эти аппараты могут летать на небольшой высоте, но в этом случае они подвергаются такому же риску обледенения, как и модели меньшего размера.

По мнению пилотов и экспертов, риск для беспилотников наиболее высок при температурах по обе стороны от нуля: от +8 до –10 °C. Тонкий слой льда образуется на пропеллерах и крыльях и нарушает аэродинамику.

Вариант камикадзе?

Устойчивые к погодным условиям модели — это не единственное решение. Министерство обороны США заявило, что закупит десятки тысяч дешевых беспилотников с функцией камикадзе в рамках программы, которая начнется в 2023 году и будет нацелена на Индо-Тихоокеанский регион. Министерство обороны не ответило на вопрос, есть ли риск загрязнения Арктики обломками беспилотников.

"Иногда дешевле... построить что-то сверхдешевое, чтобы иметь тысячи таких аппаратов и не беспокоиться о потере нескольких из них", — сказал Грегори Фалько, глава Aerospace Adversary Lab — американского исследовательского центра, который разрабатывает оборонительные и поражающие средства для Министерства обороны.

Правительства Дании, Гренландии, Исландии, России и Канады не ответили на просьбы прокомментировать воздействие беспилотников на окружающую среду. Министерство охраны окружающей среды Финляндии отказалось от комментариев.

Министерство климата Норвегии заявило, что потеря беспилотников в Арктике нанесет ущерб "особенно уязвимому" региону. С этого месяца министерство запретило использование БПЛА на большей части архипелага Шпицберген.

Министерство обороны Швеции заявило, что война сама по себе разрушительна для окружающей среды. Надежный оборонный потенциал, предотвращающий конфликты путем сдерживания, "в конечном итоге лучше для окружающей среды, чем разрушительные последствия войны".

По мнению экспертов, самые дешевые небольшие беспилотники, используемые для базовой тактической разведки, стоят от 3000 до примерно 35000 долларов.

Более крупные модели надежнее, но дороже. Средние тактические беспилотники, которые обычно летают в радиусе до 200 км, стоят от 250000 до пяти миллионов долларов. Крупные беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия, которые работают как самолеты, могут стоить более 200 миллионов долларов каждый.

Многие из недорогих моделей можно купить на открытом рынке, но конфликт на Украине продемонстрировал их ограниченность в зимний период. По словам эксперта по беспилотникам Роджерса, который выступает в качестве советника альянса по вопросам политики, страны НАТО хотят чаще испытывать их в Арктике.

На севере Европы новый член НАТО Финляндия стала первой страной-участницей альянса, использующей беспилотники для патрулирования границы с Россией в рамках предложенной "стены беспилотников" для защиты северо-восточного фланга НАТО.

В 2023 году Финляндия добавила 2000 небольших беспилотников к своему армейскому флоту, насчитывающему около 250 старых. Как заявил французский производитель Parrot (PARRO.PA), они могут летать при температуре –36 °C. По словам представителей финской армии, эти беспилотники уже использовались в зимних учениях на севере страны.

Другие страны, которым принадлежат территории в этом регионе, разрабатывают планы по закупке зимостойких беспилотников, закладывая в бюджет десятки и сотни миллионов долларов.

Объединенное арктическое командование Дании, отвечающее за безопасность в Гренландии и вокруг нее, не располагает ни одним беспилотником. В прошлом году Копенгаген выделил 2,7 миллиардов датских крон (381 миллион долларов) на покупку двух моделей дальнего радиуса действия для работы в Арктике, а на этой неделе заявил, что купит еще два беспилотника. Страна также выделила 60 миллионов крон на покупку более мелких моделей, но не сообщила никаких подробностей.

Канада закупает 24 зимних беспилотника среднего размера и 40 малых для своего военно-морского флота, как говорится в электронном сообщении канадских вооруженных сил. В настоящее время на вооружении страны находится около 150 старых малых и средних беспилотников.

Норвегия является наблюдателем НАТО за обширной зоной Северной Атлантики площадью два миллиона квадратных километров, используемой атомными подводными лодками российского Северного флота. Страна заявила, что будет инвестировать в беспилотники дальнего наблюдения для планируемой арктической базы.

Согласно плану закупок на 2023–2030 годы, к 2030 году для армии Норвегии планируется закупить устойчивые к погодным условиям модели стоимостью от 25 до 40 миллионов долларов. Министерство обороны отказалось от дальнейших комментариев.

Швеция заявила, что планирует расширить свои возможности в этой области в рамках стремительного роста расходов на оборону, но не сообщила при этом подробностей.

"В будущем военные действия намного ускорятся, — сказал редактор американского справочника по оборонным средствам Janes Fighting Ships Майк Фейби. — Беспилотники дают возможность быстрее понять ситуацию, когда речь будет идти даже не о секундах, а о наносекундах".

Стартапы и полевые испытания

Погодоустойчивую модель, которую приобрела Финляндия, можно купить на открытом рынке примерно за 9000 долларов. Она была разработана для армии США и произведена в Соединенных Штатах компанией Parrot SA, зарегистрированной в Париже. Ее контрольный пакет акций принадлежит генеральному директору Анри Сейду.

На своем сайте компания Parrot заявила, что продала модели в 19 стран, включая Швецию и Норвегию, но не ответила на просьбы дать дополнительные комментарии.

Кроме того, правительства и крупные аэрокосмические компании в основном обращаются за инновационными решениями к стартапам и небольшим компаниям, сказала агентству Reuters глава агентства НАТО по поддержке и снабжению Стейси Каммингс. В этом году НАТО проведет встречу, на которой соберутся представители правительств и компаний.

Производители малых и средних мультикоптеров экспериментируют с формами лопастей и с пропеллерами, которые вращаются так быстро, что снег или лед мгновенно превращаются в газ.

По словам экспертов, небольшим беспилотникам легче справиться с плохой погодой, потому что они летают не очень далеко. Более крупные модели имеют дальность полета до сотен километров и фиксированные крылья, что усложняет задачу уклонения от дождя и снега.

"Определенно есть некоторые сложности, особенно с влажностью и обледенением, а также с электроникой при похолодании", — сказал агентству Reuters канадский лейтенант Алекс Лараде, служащий в артиллерийском подразделении многонациональной бригады НАТО в Латвии, во время учений с беспилотником Blackjack на труднопроходимом поле в Адажи (Латвия) в ноябре.

"На данный момент у нас нет опыта работы в Арктике, чтобы понять, насколько далеко мы можем запустить дрон", — сказал он. Компания Boeing (BA.N), чья дочерняя компания Insitu создала данный беспилотник, заявила, что он не был рассчитан на условия обледенения. Но она работает с норвежской компанией Ubiq Aerospace над его оптимизацией.

Одно из решений, которое тестирует Ubiq, заключается в добавлении к конструкции сетки из композитного углеродного волокна. Она может подключаться к крылу для проведения достаточного количества тепла, чтобы растопить образующийся лед.

Ubiq заявила, что недавно подписала контракты на поставку противообледенительных систем для беспилотников с компаниями Boeing и Lockheed Martin (LMT.N) на сумму более пяти миллионов долларов. Также она заключила сделки на поставку противообледенительных систем для беспилотников с норвежскими вооруженными силами и американскими компаниями оборонной промышленности Textron Systems (TXT.N) и Northrop Grumman (NOC.N).

Финская компания Nordic Drones также использует автоматизированную систему, которая помогает аппаратам обнаруживать и уклоняться от мест, где есть туман или снег. В прошлом году эта компания была куплена финско-норвежским совместным предприятием Patria, в котором Финляндии принадлежит большая часть акций.

Авторы: Якоб Гронхольт-Педерсен (Jacob Gronholt-Pedersen) и Гвладис (Фуше Gwladys Fouche).

Репортаж подготовили: Якоб Гронхольт-Педерсен (Копенгаген), Гвладис Фуше и Том Литтл (Осло и Эспоо, Финляндия), Янис Лайзана (Адажи, Латвия), Макс Хундер (Киев), Сабина Зибольд (Брюссель), Никлас Поллард (Стокгольм) и Анна Кауранен (Хельсинки). Редакторы – Юстина Павляк и Сара Ледвит.

Якоб Гронхольт-Педерсен — работает в Копенгагене, курирует репортажи из Дании, Исландии, Гренландии и Фарерских островов. Он специализируется на безопасности и геополитике в Арктике и Балтийском море, а также на крупных корпорациях, таких как производитель лекарств от ожирения Novo Nordisk, пивоваренная компания Carlsberg и судоходная группа Maersk. До переезда в Копенгаген в 2016 году Джейкоб провел семь лет в Москве, освещая нефтегазовую отрасль России для Dow Jones Newswires и The Wall Street Journal, а затем четыре года в Сингапуре, делая репортажи об энергетических рынках для WSJ и Reuters.

Гвладис Фуше — отвечает за освещение новостей из Норвегии в агентстве Reuters и любит летать на Шпицберген в Арктике, нефтяные платформы в Северном море и рассуждать, кто получит Нобелевскую премию мира. Она родилась во Франции и работает в агентстве Reuters с 2010 года, сотрудничала с The Guardian, Agence France-Presse, Al Jazeera English и др. Владеет четырьмя языками.