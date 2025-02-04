Российские танки Т-14 "Армата" станут серьезным вызовом для ВСУ, пишет обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive. По его словам, на этих современных машинах установлено вооружение, способное нанести сокрушительный удар по любой технике противника.

Крис Осборн

Россия поставила в строй на Украине свой широко разрекламированный высокотехнологичный основной боевой танк Т-14 "Армата", что, вероятно, привлечет внимание всего мира. Конкретное количество "Армат" или подробности выполняемых ими задач пока, похоже, недоступны. Тем не менее это новое боевое средство России находится на слуху уже в течение достаточно долгого времени.

Т-14 "Армата" на Украине: что нам известно?

В статье Reuters от апреля 2023 года конкретно говорится, что Россия "начала использовать свои танки Т-14 "Армата" для обстрела украинских позиций. Однако в ней также было четко процитировано российское государственное информационное агентство "РИА Новости", которое сообщало, что в то время танки "еще не участвовали в непосредственных штурмовых операциях".

Теперь, в июле 2023 года, это могло измениться. Вступают ли танки "Армата" напрямую в бой? Почему они не делали этого до сих пор? Есть несколько ключевых причин, по которым Россия не хотела бы, чтобы ее танк следующего поколения, созданный с использованием многих чувствительных технологий, попал в руки украинцев. До сих пор в открытых источниках не было никаких сообщений или документальных подтверждений об уничтожении, оставлении или захвате танков "Армата" на Украине.

Появление в действующих войсках или потенциальное участие Т-14 в боях ставит несколько важных вопросов, таких как их численность и эффективность некоторых его технологий. Сейчас пока точно неясно, сколько именно Т-14 эксплуатирует Россия. Так что, даже если эти основные боевые танки и участвуют в боевых действиях, их может быть недостаточно для того, чтобы обеспечить массированное боевое применение. В многочисленных новостных сообщениях говорится, что Кремль несколько лет назад первоначально заказал несколько тысяч ОБТ Т-14 "Армата", но сроки поставки, похоже, меняются и могут быть продлены до 2025 года или даже дальше. Таким образом, определить точную численность российских Т-14 сейчас может быть довольно сложно.

Что касается технических характеристик этого танка, то в Т-14 "Армата", скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать эффективное поражающее воздействие на танки и другую бронетехнику, используемую Украиной. Например, российские Т-72, Т-80 и Т-90, по сообщениям, во многих случаях были уничтожены атаками "сверху вниз". Крыша башни российских танков действительно может быть гораздо более уязвима для противотанковых атак таких видов оружия, как ПТРК Javelin, Carl Gustaf или NLAW.

Однако Т-14 "Армата" в этом отношении может сильно отличаться от предыдущих образцов, поскольку, как сообщается, у него есть необитаемая башня. Это изначально делает танк намного более живучим просто за счет того, что боевые средства и солдаты противника поражать его в уязвимой верхней сфере любой боевой машины. Кроме того, в сообщении Reuters ясно сказано, что Т-14 "Армата" оснащены дополнительной защитой бортов и экипажей от противотанковых снарядов и прошли "боевое слаживание" на тренировочных базах прямо на Украине.

Ранее поступало множество сообщений, в том числе в российских СМИ, в которых говорилось о технологическом превосходстве Т-14. В статье, написанной для 19FortyFive, а также опубликованной на Warrior Maven, Т-14 "Армата" описывается в сообщениях российских СМИ, таких как GRU Pyccкoe, как оснащенный превосходными тепловизионными прицелами, способными видеть и уничтожать цели на расстоянии до 5 километров. Если эта дальность превысит ту, на которую способны украинские танки, то, безусловно, они станут уязвимыми в большом количестве, поскольку Т-14 могут увидеть и уничтожить их с безопасного расстояния. Однако уже в пути на Украину находятся экспортные варианты американских танков M1 Abrams, дальность действия и конкретные технические возможности новых танковых прицелов армии США засекречены. Модернизированные варианты Abrams оснащены передовыми инфракрасными сенсорами и тепловизионными прицелами, которые, вероятно, могут работать на значительных дистанциях.

Что касается вооружения Т-14, то в одном из материалов Popular Mechanics, опубликованном несколько лет назад, говорится, что его новый управляемый ракетный снаряд 3УБК21 "Спринтер", который находится в разработке, может поражать цели на дальности более 11,2 километров. Нынешний снаряд пушки "Арматы", 9М119 "Рефлекс", имеет эффективную дальность выстрела 4,9 километра (примерно сравнимую с "Абрамсом") и может пробить до 900 миллиметров брони, пишет Popular Mechanics. В репортаже с сайта hotcars.com представлен ряд интересных технических фактов об "Армате", в том числе о его дизельном двигателе мощностью 1500–2000 лошадиных сил.