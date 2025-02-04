Войти
Военное обозрение

Основатель ЧВК Blackwater предложил выдавать частным военным компаниям «каперские свидетельства» для действий за пределами США

465
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американскому правительству необходимо выдавать частным военным компаниям так называемые «каперские свидетельства», чтобы они могли действовать за пределами США, например, в Латинской Америке. С таким предложением выступил основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс.

«Каперские свидетельства» позволят ЧВК работать на территории, где не действуют американские законы, но действуют мексиканские наркокартели. Если Трамп наделит частные военные компании соответствующими полномочиями, то ЧВК могут взять на себя борьбу с наркотиками и нелегальной миграцией на границе с Мексикой.

Как будет реализовываться идея со свидетельствами, Принс не знает, последнее каперское свидетельство в США было выдано в 1942 году, его получил оператор дирижабля, охотившийся на японские подлодки. Но подвести под это законную базу и выдать ЧВК «лицензии на охоту» можно и сейчас. Первым делом это нужно, чтобы остановить поток наркотиков через границу.

Таким образом, это можно было бы сделать в определенных районах Мексики, определенных районах Латинской Америки, чтобы ликвидировать выгоду от незаконной торговли и, конечно, лишить картели возможности действовать и терроризировать местное гражданское население.

- заявил Принс.

С другой стороны, выдача «каперских свидетельств» вряд ли будет признана законной на международном уровне, но США это никогда не останавливало. Тем более, что само правительство как бы к действиям ЧВК отношения не имеет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Проекты
ЧВК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 20:18
  • 334
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 04.02 18:29
  • 7455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:48
  • 1
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 04.02 10:32
  • 1
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 22:11
  • 5
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть