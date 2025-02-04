Основатель ЧВК Blackwater предложил выдавать частным военным компаниям «каперские свидетельства» для действий за пределами США

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Американскому правительству необходимо выдавать частным военным компаниям так называемые «каперские свидетельства», чтобы они могли действовать за пределами США, например, в Латинской Америке. С таким предложением выступил основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс.

«Каперские свидетельства» позволят ЧВК работать на территории, где не действуют американские законы, но действуют мексиканские наркокартели. Если Трамп наделит частные военные компании соответствующими полномочиями, то ЧВК могут взять на себя борьбу с наркотиками и нелегальной миграцией на границе с Мексикой.

Как будет реализовываться идея со свидетельствами, Принс не знает, последнее каперское свидетельство в США было выдано в 1942 году, его получил оператор дирижабля, охотившийся на японские подлодки. Но подвести под это законную базу и выдать ЧВК «лицензии на охоту» можно и сейчас. Первым делом это нужно, чтобы остановить поток наркотиков через границу.

Таким образом, это можно было бы сделать в определенных районах Мексики, определенных районах Латинской Америки, чтобы ликвидировать выгоду от незаконной торговли и, конечно, лишить картели возможности действовать и терроризировать местное гражданское население.

- заявил Принс.

С другой стороны, выдача «каперских свидетельств» вряд ли будет признана законной на международном уровне, но США это никогда не останавливало. Тем более, что само правительство как бы к действиям ЧВК отношения не имеет.