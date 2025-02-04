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Военное обозрение

Генерал ВСУ: В 2022 году Залужный предлагал провести операцию по вторжению на российскую территорию с захватом Белгорода

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Источник изображения: topwar.ru

Идея Генштаба ВСУ с вторжением в Курскую область не была оригинальной, такая операция разрабатывалась еще в 2022 году, ее автором был Валерий Залужный, занимавший в то время должность главкома ВСУ. Об этом заявил бывший главный советник Залужного генерал-майор Виктор Назаров.

В декабре 2022 года Залужный предложил провести операцию по вторжению на российскую территорию, но выбрал не Курскую, а Белгородскую область. Операция должна была закончиться окружением и захватом Белгорода, это был бы очень сильный удар по российской власти. Однако идею отвергли, чтобы реализовать в 2024 году. Как считает Назаров, курская операция является продолжением белгородской, если бы не было предложения Залужного, то Сырский свой замысел вряд ли реализовал.

Тогда, в том варианте, который мы озвучили, речь шла о Белгородской области. Именно такие варианты действий и были предложены для того, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику. (...) Речь шла о проведении наступления на территории Российской Федерации. В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород.

- заявил генерал.

По мнению Назарова, операция ВСУ в Курской области «проведена успешно», но в Белгородской области предполагались более «решительные меры», какие точно, комментировать Назаров отказался. Так же не стал он говорить и о негативных последствиях атаки на Курскую область, таких как потери ВСУ. В Киеве давно считают, что если проблему замолчать, то ее как бы и нет.

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Россия
Украина
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