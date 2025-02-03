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Коммерсантъ

Су-57 полетает в Индии без конкурентов

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Модель истребителя пятого поколения Су-57Э на стенде АО "Рособоронэкспорт" на международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 в Бангалоре, 03.02.2021
Модель истребителя пятого поколения Су-57Э на стенде АО "Рособоронэкспорт" на международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 в Бангалоре, 03.02.2021.
Источник изображения: Марина Лысцева

Пентагон отозвал заявку на участие истребителя F-35 в Aero India 2025

Представители американской компании Lockheed Martin 30 января подтвердили, что Военно-воздушные силы (ВВС) США отозвали заявку на участие истребителя F-35 в полетах в рамках выставки Aero India 2025 в городе Бангалор. F-35 будет представлен там лишь в качестве стендового образца, что дает российскому истребителю пятого поколения Су-57 возможность продемонстрировать свои достоинства потенциальным покупателям из ВВС Индии в отсутствие главного конкурента.

Об отмене заявки на участие американских истребителей F-16 и F-35 в демонстрационных полетах в Индии было заявлено еще 28 января, когда на сайте Боевого авиационного командования ВВС США появилась соответствующая отметка. 30 января эту информацию подтвердили представители Lockheed Martin, компании-производителя этих самолетов.

О причинах данного решения Пентагона официально заявлено не было, но можно предположить, что это связано с расследованием недавней аварии F-35 на Аляске и регламентной приостановкой всех полетов истребителей этого типа на время разбирательства причин крушения.

В то же время 29 января сотрудники российской дипмиссии в Нью-Дели подтвердили участие в демонстрационных полетах истребителя Су-57Э — основного конкурента американских F-35 и F-21 (качественно новая модификация F-16, разрабатываемая специально для ВВС Индии) в борьбе за экспортный контракт на модернизацию авиапарка страны, предполагающий покупку 114 подобных самолетов.

Индийские военные обозреватели и аналитики сходятся во мнении, что демонстрация возможностей российского перспективного самолета окажет «значимый эффект на решение Индии по оборонным закупкам» в пользу Су-57.

Индийское политическое и военное руководство действительно нацелено на закупку современных машин и в особенности российских Су-57, к которым ВВС Индии испытывают немалый интерес, подтвердил “Ъ” руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. «Но итоговое решение (по заключению контракта.— “Ъ”) будет приниматься с учетом множества факторов, включая внешнеполитические соображения и результаты лоббистских усилий. В общем, это хороший камешек на нашу чашу весов, но не демонстрация намерения Индии покупать наш истребитель»,— пояснил эксперт.

Aero India, которая будет проводиться с 10 по 14 февраля 2025 года, является основной аэрокосмической выставкой Индии. В мероприятии участвуют ведущие мировые производители оборонной продукции. Выставка также представляет собой платформу для демонстрации передовых технологических достижений в авиационной промышленности.

Прототип истребителя Су-57 совершил первый полет в 2010 году, а в 2020-м ВКС России получили первый серийный самолет

Машина создана с использованием технологий малозаметности и интерактивных систем целеуказания для пилота. Максимальная полезная нагрузка — 10 тонн. В боевой обстановке самолет впервые использовался в ходе операции в Сирии, точечно применяется и на СВО.

Экспортная версия Су-57 была впервые представлена в ноябре прошлого года в ходе авиасалона Airshow China в китайском городе Чжухай и вызвала немало положительных отзывов у специалистов.

Дмитрий Сотак

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
F-16
F-35
ПАК ФА
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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