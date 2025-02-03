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ТАСС

Зеленский назвал огромными потери ВСУ

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Зеленский упомянул, что численность ВСУ составляет 800 тыс.

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский назвал огромными потери Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Мы также понесли огромные потери", - сказал он в интервью агентству Associated Press, фрагменты которого опубликовал в своем Telegram-канале.

В YouTube-канале офиса Зеленского также опубликована полная версия интервью, в которой он упомянул, что численность ВСУ составляет 800 тыс. 15 января Зеленский заявлял, что численность украинской армии сохраняется на уровне 880 тыс. человек и сокращать ее не планируется.

Ранее Зеленский неоднократно отказывался от переговоров с РФ, заявляя в том числе о том, что Украина должна участвовать в них с позиции силы. Как отмечал оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, Зеленский должен отбывать пожизненное заключение за то, что действовал, отказываясь от мирных соглашений, против интересов граждан и государства, что привело к массовым человеческим жертвам. 16 декабря прошлого года министр обороны РФ Андрей Белоусов отмечал, что за все время спецоперации потери ВСУ составили почти 1 млн человек. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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