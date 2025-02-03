ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ с помощью нового БПЛА "Мерлин-ВР"

Новый БПЛА Мерлин-ВР скорректировал удар по скоплению ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 фев - РИА Новости. Новый тяжелый российский беспилотный летательный аппарат "Мерлин-ВР" скорректировал удар ФАБ-1500 по крупному скоплению украинской пехоты, укрывавшейся в бункере на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета БПЛА 18-й армии группировки войск "Днепр".

"Все отлично прошло, штатно. Как положено. Как в книжке написали. Ребята сработали отлично. Молодцы ребята", - рассказал агентству разведчик с позывным "Механик".

Расчет разведчиков нового БПЛА "Мерлин-ВР" подготовил борт к полету, быстро поднял его в воздух и направил в тыл противника. Благодаря мастерству расчета, высотности беспилотника и качеству оборудования, в частности камеры наблюдения, разведчики выявили местоположение замаскированного на правом берегу Днепра крупного пункта расположения украинской пехоты. Расчет оперативно передал разведданные командованию армии, после чего штабом было принято решение уничтожить цель с помощью точечного ракетно-бомбового удара с применением ФАБ-1500. Беспилотник продолжил наблюдение за объектом и в режиме реального времени подтвердил уничтожение цели, выступив, таким образом, в качестве средства объективного контроля.

На взлет и посадку разведчики потратили не более трех минут, так как являются одной из наиболее важных для противника целей.

"(Мы - ред.) первоочередная (для противника) цель. Мы - приоритетная цель", - подчеркнул разведчик с позывным "Стас".

Беспилотник "Мерлин-ВР" может вести разведку в любое время суток и в любых погодных условиях в течение около 10 часов и на расстоянии до 120 километров от точки взлета.