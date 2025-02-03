Зеленский: переговоры между Россией и США без участия Украины "опасны"

Перспективы перемирия России и Украины по-прежнему туманны, пишет The Independent. Исключать Киев из переговоров “опасно”, цитирует Зеленского издание. Нелегитимный президент продолжает настаивать на вступлении Украины в НАТО и считает это самым "дешевым" способом завершить конфликт.

Агентство Associated Press взяло интервью у президента Украины Владимира Зеленского в решающий момент конфликта, приближающегося к трехлетней годовщине.

Президент США Дональд Трамп пообещал положить конец конфликту за полгода после инаугурации, но стороны по-прежнему далеки друг от друга, и перспективы соглашения о прекращении огня туманны.

Тем временем ВСУ продолжают терять территорию на востоке Украины, и на города и инфраструктуру страны обрушиваются практически ежедневные российские атаки. Это вызывает опасения, что президент России Владимир Путин предпочтет продолжить конфликт и “пересидеть” противников, потому что верит в свою победу.

Вот некоторые выводы из интервью Associated Press c Зеленским.

Никаких переговоров между Москвой и Вашингтоном в обход Украины

Зеленский назвал переговоры между США и Россией о боевых действиях в его стране без участия Киева “опасными” и стремится расширить общение между администрацией Трампа и Киевом.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что американские и российские официальные лица “уже обсуждают” прекращение боевых действий. Трамп добавил, что его администрация провела “очень серьезные” обсуждения с Россией, однако вдаваться в подробности не стал.

Зеленский заявил, что его команда уже связалась с администрацией Трампа, но подчеркнул, что обсуждения ведутся лишь “на общем уровне”, и анонсировал личные встречи для проработки более подробных соглашений.

Запланированный визит спецпредставителя Трампа Кита Келлога на Украину был отложен. Зеленский сказал, что будут назначены новые сроки. Он добавил, что они с Трампом обсудили встречу для разработки плана прекращения огня. Как надеется Зеленский, это приведет к переговорам с российскими официальными лицами.

Трамп может заставить Россию пойти на уступки

Краеугольный камень любого предложения о прекращении огня — это готовность России к переговорам, особенно сейчас, когда ее силы владеют инициативой и имеют преимущество на поле боя. Зеленский заявил, что для Путина прямые переговоры с Киевом равносильны проигрышу.

Он считает, что Трамп сможет усадить Путина за стол переговоров, пригрозив санкциями против российской энергетики и банковской системы, а также пообещав незыблемую поддержку украинских военных.

НАТО — самый “дешевый” вариант гарантий безопасности

Зеленский заявил, что членство в НАТО — самый “дешевый” вариант для союзников Украины, который к тому же укрепит Трампа геополитически.

Другие сценарии — вооружение и подготовка 800-тысячной армии Украины — со временем станут накладными для союзников США и Европы, подчеркнул Зеленский. Он добавил, что вооруженные силы Украины станут выгодным прибавлением для альянса, особенно если Трамп попытается вернуть домой экспедиционный корпус США.

Одобрение заявки Киева на членство в НАТО станет “большой победой” для Трампа, добавил Зеленский, явно взывая к стремлению президента прослыть победителем и заключать выгодные сделки.

Сомнения насчет европейских войск на Украине

Зеленский сказал, что предложение Франции разместить на Украине европейские войска в качестве сил сдерживания постепенно обретает форму, но вместе с тем усомнился насчет нерешенных вопросов о командной структуре, численности войск и их позициях.

Зеленский добавил, что сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и Трампу, что вариант размещения европейских войск на Украине приветствуется, но сам по себе не станет достаточной гарантией безопасности.

Он заключил: “Представьте себе контингент. Вопрос в том, кто главный? Кто отдает приказы? Что они будут делать в случае российского удара? Ракеты, десант, атака с моря, пересечение сухопутной границы, наступление и так далее. Что они будут делать? Каков будет их мандат?”

Авторы: Сьюзи Бланн (Susie Blann), Самья Куллаб (Samya Kullab), Илья Новиков.