Войти
ИноСМИ

Ключевые моменты интервью Зеленского Associated Press (The Independent, Великобритания)

572
0
0
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Omar Havana

Зеленский: переговоры между Россией и США без участия Украины "опасны"

Перспективы перемирия России и Украины по-прежнему туманны, пишет The Independent. Исключать Киев из переговоров “опасно”, цитирует Зеленского издание. Нелегитимный президент продолжает настаивать на вступлении Украины в НАТО и считает это самым "дешевым" способом завершить конфликт.

Агентство Associated Press взяло интервью у президента Украины Владимира Зеленского в решающий момент конфликта, приближающегося к трехлетней годовщине.

Президент США Дональд Трамп пообещал положить конец конфликту за полгода после инаугурации, но стороны по-прежнему далеки друг от друга, и перспективы соглашения о прекращении огня туманны.

Тем временем ВСУ продолжают терять территорию на востоке Украины, и на города и инфраструктуру страны обрушиваются практически ежедневные российские атаки. Это вызывает опасения, что президент России Владимир Путин предпочтет продолжить конфликт и “пересидеть” противников, потому что верит в свою победу.

Вот некоторые выводы из интервью Associated Press c Зеленским.

Никаких переговоров между Москвой и Вашингтоном в обход Украины

Зеленский назвал переговоры между США и Россией о боевых действиях в его стране без участия Киева “опасными” и стремится расширить общение между администрацией Трампа и Киевом.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что американские и российские официальные лица “уже обсуждают” прекращение боевых действий. Трамп добавил, что его администрация провела “очень серьезные” обсуждения с Россией, однако вдаваться в подробности не стал.

Зеленский заявил, что его команда уже связалась с администрацией Трампа, но подчеркнул, что обсуждения ведутся лишь “на общем уровне”, и анонсировал личные встречи для проработки более подробных соглашений.

Запланированный визит спецпредставителя Трампа Кита Келлога на Украину был отложен. Зеленский сказал, что будут назначены новые сроки. Он добавил, что они с Трампом обсудили встречу для разработки плана прекращения огня. Как надеется Зеленский, это приведет к переговорам с российскими официальными лицами.

Трамп может заставить Россию пойти на уступки

Краеугольный камень любого предложения о прекращении огня — это готовность России к переговорам, особенно сейчас, когда ее силы владеют инициативой и имеют преимущество на поле боя. Зеленский заявил, что для Путина прямые переговоры с Киевом равносильны проигрышу.

Он считает, что Трамп сможет усадить Путина за стол переговоров, пригрозив санкциями против российской энергетики и банковской системы, а также пообещав незыблемую поддержку украинских военных.

НАТО — самый “дешевый” вариант гарантий безопасности

Зеленский заявил, что членство в НАТО — самый “дешевый” вариант для союзников Украины, который к тому же укрепит Трампа геополитически.

Другие сценарии — вооружение и подготовка 800-тысячной армии Украины — со временем станут накладными для союзников США и Европы, подчеркнул Зеленский. Он добавил, что вооруженные силы Украины станут выгодным прибавлением для альянса, особенно если Трамп попытается вернуть домой экспедиционный корпус США.

Одобрение заявки Киева на членство в НАТО станет “большой победой” для Трампа, добавил Зеленский, явно взывая к стремлению президента прослыть победителем и заключать выгодные сделки.

Сомнения насчет европейских войск на Украине

Зеленский сказал, что предложение Франции разместить на Украине европейские войска в качестве сил сдерживания постепенно обретает форму, но вместе с тем усомнился насчет нерешенных вопросов о командной структуре, численности войск и их позициях.

Зеленский добавил, что сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и Трампу, что вариант размещения европейских войск на Украине приветствуется, но сам по себе не станет достаточной гарантией безопасности.

Он заключил: “Представьте себе контингент. Вопрос в том, кто главный? Кто отдает приказы? Что они будут делать в случае российского удара? Ракеты, десант, атака с моря, пересечение сухопутной границы, наступление и так далее. Что они будут делать? Каков будет их мандат?”

Авторы: Сьюзи Бланн (Susie Blann), Самья Куллаб (Samya Kullab), Илья Новиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 20:52
  • 323
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 15:42
  • 2
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 03.02 15:34
  • 7441
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 08:46
  • 4
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть
  • 31.01 20:54
  • 3
«В России разрабатывают вертолет, который в полете превращается в самолет»
  • 31.01 19:55
  • 3
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 31.01 17:27
  • 0
Беларусь: выбор сделан, что будет дальше?
  • 31.01 17:23
  • 1
Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета
  • 31.01 16:49
  • 2
Чемезов заявил, что ОАК будет наращивать производство Су-57