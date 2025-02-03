Япония запустила ракету H3 с навигационным спутником "Митибики-6"

Длина ракеты составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило ракету-носитель тяжелого класса H3 со спутником "Митибики-6". Трансляция пуска с космодрома Танэгасима на юго-западе страны велась JAXA.

В случае успешного вывода спутника на орбиту он станет уже пятым действующим аппаратом, обеспечивающим работу японской системы глобального позиционирования "Митибики", имеющей официальное название Quasi-Zenith Satellite System (QZSS). К 2026 году число спутников "Митибики" планируется довести до семи, а к концу 2030-х годов - до одиннадцати.

По данным японских СМИ, точность системы QZSS для гражданских пользователей позволяет добиться погрешности в определении местоположения объектов на поверхности Земли в несколько сантиметров, в то время как американская GPS - несколько метров.

H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. Разработка ракеты началась в 2013 году. Компания Mitsubishi Heavy Industries потратила на эти цели около 200 млрд иен ($1,32 млрд). Для создания некоторых деталей новой ракеты использовались 3D-принтеры, что позволило снизить стоимость ее производства.