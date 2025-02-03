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Интерфакс-АВН

Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Вашингтон. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье по московскому времени успешно вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в субботу в 15:02 по Тихоокеанскому времени США (в воскресенье в 02:02 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

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Falcon РН
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