Беларусь: выбор сделан, что будет дальше?

В понедельник 3 февраля Центризбирком Беларуси планирует подвести окончательные итоги выборов президента. Понадобилась ровно неделя, чтобы собрать всю необходимую информацию от территориальных комиссий для официального завершения электоральной кампании. В то же время, основная часть белорусских граждан считает это мероприятие формальностью.

Будем честны перед собой – главный результат выборов президента знали практически все. Опыт 2020 года в Беларуси усвоен надолго. В условиях военно-политической и экономической турбулентности вокруг Республики её граждане стали ещё более прагматичны – каждого кандидата оценивали по делам, по заслугам и, следовательно, выбор был очевиден.

Впрочем, не только об этом знали белорусы заранее. В Беларуси уже привычно ожидали «непризнания результатов выборов» на Западе. И там нас не разочаровали. Причём, в отличие от белорусского Центризбиркома, евроатлантическому политбомонду не потребовалась неделя для оглашения своего мнения – они не стали ждать даже начала голосования. Ещё в конце осени-начале зимы 2024 года Чехия, Литва и США заявили, что не будут признавать результаты выборов. А 22 января 2025 года Европарламент принял резолюцию, где назвал выборы «фикцией» и призвал усилить экономическое давление на Беларусь.

Стоит ли говорить, что все эти заявления, резолюции и другие антибелорусские действия готовятся заранее и вне зависимости от реального положения дел в Беларуси? Например, в распоряжении МИД РБ оказалось заявление Европейской службы внешних действий (ЕСВД), которое она планировала сделать после выборов 26 января, в том числе на основе ещё не принятой на тот момент (22 января) упомянутой резолюции Европарламента.

Среди целого ряда абсурдных и надуманных обвинений в адрес Беларуси, в заявлении было указано: «Ограничения на доступ независимых медиа в Беларусь серьезно подорвали легитимность электорального процесса. В этой связи необходимые условия для демократических выборов не были соблюдены». Конечно же, это ложь от первой до последней буквы, так как для освещения выборов было аккредитовано порядка 330 иностранных журналистов, представлявших все ведущие мировые независимые СМИ из 23 стран. Кроме того, в документе присутствовало обвинение от ЕСВД в том, что Беларусь не пригласила БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за выборами. И это – такая же ложь, так как 17 января само Бюро подтвердило, что приглашение было направлено, а все желающие имели возможность приехать.

Другое дело, как считают в белорусском внешнеполитическом ведомстве, что именно под влиянием некоторых подписантов этого «документа» БДИПЧ и приняло решение о неучастии в наблюдении за выборами в Беларуси.

В целом же, все эти однотипные заявления как Евросоюза, так и отдельных стран, с заранее заготовленными выводами, не содержат ничего нового. В белорусском МИДе их рассматривают как «продолжающиеся безуспешные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны». Кроме того, новые незаконные ограничительные меры, которые вводятся против Беларуси, «являются предметом изучения правоохранительных органов и могут стать легитимным основанием для новых уголовных дел в отношении инициировавших их лиц».

То есть, всё традиционно, привычно и ожидаемо, а что дальше? Чего ожидать от Запада, для которого стабильная ситуация в Беларуси, а также её ориентация на углубление интеграции с Россией, в принципе не входит в его дальнейшие планы?

Ранее много было уже сказано о возможном «силовом» варианте действий врагов нашей страны и Союзного государства в целом. В то же время, всё чаще стали говорить о сценарии, при котором Запад предпримет попытку «мирного» переформатирования политической системы в Беларуси. То есть, возможно, что США и ЕС, имитируя «открытость» и «сближение» с Беларусью, постараются воссоздать в Республике сеть агентов влияния и восстановить утраченные позиции для реализации своих старых планов.

В настоящее время есть ряд оснований для такого мнения. Например, глава белорусского МИДа Максим Рыженков в недавнем интервью изданию «Известия» отметил, что «сегодня есть сигналы от Запада по выстраиванию отношений с Беларусью. «Политически нам приходит больше и больше сигналов о готовности выстраивать с нами отношения. Есть очень много вопросов, которые связывают нас с Европой: от политических до гуманитарных, от культурных до экономических», — сказал Рыженков.

Возможно, что эти «сигналы» действительно продиктованы трезвой оценкой некоторыми западными деятелями нынешних реалий, а возможно и нет. Тем более, что, учитывая количество и разнообразие санкций, которыми Запад «забросал» Беларусь, очень просто с его стороны изобразить «потепление» в отношениях, отменяя незначительные ограничения, которые на общую ситуацию не повлияют.

Вместе с этим, следует понимать, что любые политические, экономические и другие «телодвижения» со стороны Запада в сторону Беларуси будут зависеть от решения, принятого в Вашингтоне, а также от тех установок, которые Трамп, предъявит Евросоюзу.

Кроме того, следует обратить внимание, что уже сейчас, сразу после выборов в Беларуси, западные «независимые» СМИ (например, ВВС), опираясь на «авторитетных» и ещё более «независимых» экспертов, приступили к формированию мнения о том, что в предстоящую каденцию избранный белорусский президент будет стремиться к «удержанию собственной власти». И для этого основные усилия будут сосредоточены на «диверсификации рисков и попытках налаживания отношений с Западом».

Получается, что, даже не начав изображать «сближение», кое-кто по ту сторону океана предпринимает очередную попытку подорвать доверие к главе белорусского государства, дискредитируя заранее любые его возможные шаги по нормализации отношений между Беларусью и западными странами. Кроме того, прослеживается и вторая цель – использовать тему «повторного сближения» с Западом для внесения конфликта в отношения с главным стратегическим союзником – Россией.

В завершении хочется отметить, что ничего нового в реакции наших врагов и недругов на очередные выборы президента Беларуси в целом не наблюдалось, разве что, если раньше они хоть как-то пытались прикрыть свои действия лёгким «налётом» демократических процедур, то сейчас даже этого не сделали – публично наплевали на все нормы так «любимой» на Западе демократии.

Владимир Вуячич