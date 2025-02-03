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Военное обозрение

Немецкая пресса больше не верит в способность ВСУ остановить наступление российских войск

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Источник изображения: topwar.ru

Бравурные заявления Киева не соответствуют действительности, украинская армия продолжает отступать, не в силах сдержать натиск российской. Киев теряет территории, несмотря на все усилия.

Германия продолжает предоставлять Украине военную помощь, но немцы уже не верят в возможность «победы» украинской армии, несмотря на звучащие заявления Зеленского и его окружения. Как показали последние события, российская армия постепенно продвигается вперед, разбивая подразделения ВСУ. Даже так называемые «элитные» украинские бригады не в состоянии остановить российское наступление.

Фронт смещается медленно, но верно. Российские войска оттесняют ВСУ, освобождая окоп за окопом, село за селом.

- пишет немецкая пресса.

Украинские военные признают, что ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ, а все заявления Киева не соответствуют действительности. Кроме того, появившиеся данные о возможном завершении конфликта путем мирных переговоров сделали большинство украинских солдат не «такими решительными». Они теперь предпочитают сидеть в обороне, а не ходить в атаки, надеясь остаться в живых.

Так что никакого наступления украинской армии в ближайшее время не будет, как бы не подталкивали к нему Киев британцы, выступающие за продолжение конфликта. Возможно, что Зеленский попытается провести локальную наступательную операцию, чтобы убедить своих западных партнеров в «силе Украины», якобы способной нанести «поражение» России. Но этим все и ограничится. Сил и средств у Киева на наступление нет.

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Страны
Германия
Россия
Украина
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