На МКС установят систему для увеличения количества и времени сеансов связи

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер рассказал, что устройство обладает намного большей пропускной способностью и работает со спутниками-ретрансляторами

МКС, 2 февраля. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) произведут замену радиотехнической системы управления и связи "Регул-ОС" на новую единую командно-телеметрическую систему (ЕКТС), которая работает со спутниками-ретрансляторами и позволит увеличить количество и время сеансов связи, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

"На МКС мы не только проводим научные эксперименты, но еще обслуживаем и ремонтируем системы станции, а также выполняем работы по дооснащению. К одной из таких работ относится замена радиотехнической системы управления и связи "Регул-ОС" на новую единую командно-телеметрическую систему - ЕКТС. Помимо того, что старая система морально и технически устарела, она работала с наземными приемными пунктами, а новая ЕКТС обладает намного большей пропускной способностью и работает со спутниками-ретрансляторами, что увеличивает количество и время сеансов связи", - сказал Вагнер.

По его словам, "Регул-ОС" - система, прилетевшая на орбиту вместе с модулем "Заря" и устанавливалась еще на Земле. "Всю прошлую неделю и частично на этой неделе я занимался отключением и демонтажем из-за запанельного пространства блоков системы "Регул-ОС" и антенно-фидерных устройств. Впереди установка ЕКТС. На снимках процесс демонтажа и один из снятых блоков радиотехнической системы", - отметил космонавт.