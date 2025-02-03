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ТАСС

На МКС установят систему для увеличения количества и времени сеансов связи

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© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС
© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС.
Источник изображения: © Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер рассказал, что устройство обладает намного большей пропускной способностью и работает со спутниками-ретрансляторами

МКС, 2 февраля. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) произведут замену радиотехнической системы управления и связи "Регул-ОС" на новую единую командно-телеметрическую систему (ЕКТС), которая работает со спутниками-ретрансляторами и позволит увеличить количество и время сеансов связи, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

"На МКС мы не только проводим научные эксперименты, но еще обслуживаем и ремонтируем системы станции, а также выполняем работы по дооснащению. К одной из таких работ относится замена радиотехнической системы управления и связи "Регул-ОС" на новую единую командно-телеметрическую систему - ЕКТС. Помимо того, что старая система морально и технически устарела, она работала с наземными приемными пунктами, а новая ЕКТС обладает намного большей пропускной способностью и работает со спутниками-ретрансляторами, что увеличивает количество и время сеансов связи", - сказал Вагнер.

По его словам, "Регул-ОС" - система, прилетевшая на орбиту вместе с модулем "Заря" и устанавливалась еще на Земле. "Всю прошлую неделю и частично на этой неделе я занимался отключением и демонтажем из-за запанельного пространства блоков системы "Регул-ОС" и антенно-фидерных устройств. Впереди установка ЕКТС. На снимках процесс демонтажа и один из снятых блоков радиотехнической системы", - отметил космонавт. 

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