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РИА Новости

ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже, сообщили в Минобороны

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Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Roman Chop

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины, сообщили в Минобороны России.

"Первого февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, Киев пошел на такой шаг в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в Русском Поречном в Курской области.

"Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", — отметили в Минобороны.

Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, достоверных данных о числе пострадавших при ударе по интернату пока нет.

"В любом случае удар ракетами по интернату, в котором могли находиться люди, - это преступление, которому нет прощения и нет сроков давности", — написал он в Telegram-канале.

Массовое убийство жителей Русского Поречного

В пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что военные следователи установили личности пятерых украинских боевиков, которые убили 22 жителя села Русское Поречное.

По данным следствия, за преступлениями стоят старший солдат Евгений Фабрисенко, а также боевики с позывными Кум, Мотыль, Проводник и Художник. Они вторглись в Курскую область в сентябре прошлого года

Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. В отношении украинских военных возбуждено уголовное дело.

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