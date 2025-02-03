Иран показал новейшую крылатую ракету

Иран представил новейшую крылатую ракету Qadr-380

Иран представил новейшую крылатую ракету. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По заявлениям, ракета Qadr-380 способна преодолевать расстояние в тысячу километров. На представленных кадрах видно, что снаряд может запускаться с мобильных пусковых установок, замаскированных под обычные автофургоны.

Телеканал Sepah News Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уточняет, что ракета оснащена искусственным интеллектом, обладает устойчивостью к радиоэлектронным помехам и способна маневрировать на малых высотах.

17 января Иран представил новую барражирующую зенитную ракету «359», которая может поражать цели на расстоянии около 150 километров. Аппарат развивает скорость до 1000 километров в час. Также он мог получить более мощную боевую часть в сравнении с предыдущими снарядами.