Цена силовой политики Трампа. Почему Китай и Россия победят в мире, где прав тот, кто сильнее (Foreign Affairs, США)

Foreign Affairs: Трамп ведет США к проигрышу в международных делах

Отдаляясь от традиционных союзников и предпочитая действовать в одиночку, Трамп начинает опасную игру, пишет Foreign Affairs. В том мире, который он создает, соперники США — такие, как Россия и Китай — получат преимущества и задвинут Америку на задворки.

Иво Даалдер (Ivo H. Daalder), Джеймс Линдси (James M. Lindsay)

Рax Americana канул в Лету. Появившийся на свет 7 декабря 1941 года, когда японцы напали на Перл-Харбор, основанный на правилах и ведомый США международный порядок умер после второй инаугурации Дональда Трампа. Президент уже давно заявляет, что такой порядок ставит США в невыгодное положение, возлагая на Америку ответственность за поддержание порядка во всем мире и позволяя ее союзникам выставлять Вашингтон дураком. "Послевоенный мировой порядок не только устарел, — заявил на слушаниях в сенате перед утверждением в должности госсекретаря Марко Рубио. — Сейчас он стал оружием, которое используется против нас".

Скептическое отношение Трампа к американской помощи Украине и Тайваню, тот энтузиазм, с которым он вводит пошлины, его угрозы отобрать Панамский канал, присоединить к США Канаду и приобрести Гренландию четко указывают на то, что президент намерен вернуться к силовой политике XIX века и к сферам интересов, пусть даже он не говорит о внешней политике в таких выражениях. В ту эпоху великие державы стремились поделить мир на регионы, чтобы владычествовать в них, невзирая на желания живущих там людей. Трамп явно придерживается именно таких взглядов на мир. Он считает, что у США очень мало существенных интересов за пределами Западного полушария, что альянсы являются тяжким бременем для американского министерства финансов, и что Америка должна доминировать в своем ближайшем географическом окружении. У него мировоззрение Фукидида, поскольку он считает, что "сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны".

У эпохи "мира по-американски" были выдающиеся достижения. Удалось сдержать коммунизм, добиться беспрецедентного процветания в глобальных масштабах и укрепить мир. Но она также бросила в почву семена собственной гибели, сделав это задолго до прихода Трампа. Высокомерие США привело к дорогостоящим и унизительным по своим итогам войнам в Афганистане и Ираке, а финансовый кризис 2008–2009 годов подорвал веру в компетентность американского правительства и в его политические предписания. Можно понять тех американцев, которые считают, что их страна жила бы лучше в другом мире, где всегда прав сильный. Соединенные Штаты могли бы твердой рукой установить такой порядок, ведь у Америки самая большая в мире экономика, самые боеспособные вооруженные силы и, пожалуй, самое выгодное географическое положение.

Но у нее также есть недооцененный, но очень большой минус: отсутствие практического опыта. Неприкрытая силовая политика — это неизведанная территория для США. А нынешним соперникам Америки эта территория хорошо знакома. Китайский председатель Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин уже давно недовольны "миром по-американски", потому что он сдерживает их геополитические устремления. Они научились действовать заодно в борьбе против американского влияния, особенно на Глобальном Юге. И в отличие от Трампа их власть не наталкивается на внутренние сдержки и противовесы. Они могут переоценить свои силы и возможности, вызвав негативную ответную реакцию на свои амбиции. Но если они все сделают как надо, рискованная игра Трампа легко может пойти наперекосяк, и тогда благополучия и безопасности как у американцев, так и у остального мира, будет намного меньше.

Господство превыше дипломатии

Высказывания Трампа могут показаться аномалией тем, кто привык к многочисленным и многолетним заявлениям обеих партий о США как о лидере свободного мира. Но его представления о внешней политике — о расширении американского влияния в непосредственном географическом окружении с одновременным отказом от глобального лидерства — основаны на старых американских устремлениях. В 1823 году президент Джеймс Монро сделал свое знаменитое заявление о том, что больше европейской колонизации в Западном полушарии не будет. К концу XIX века американские президенты использовали это заявление Монро как оправдание территориальной экспансии США. В 1977 году Соединенные Штаты согласились отказаться от управления Панамским каналом, сделав это в условиях усиления антиамериканизма в Латинской Америке и вопреки стойкому сопротивлению американцев, считавших, как выразился один сенатор, что они "украли его справедливо и честно".

У страстного желания Трампа заполучить Канаду и Гренландию есть исторические корни. Поколение основателей Америки мечтало о присоединении Канады. В начале войны 1812 года между США и Соединенным Королевством бывший президент Томас Джефферсон объявил, что "завоевание Канады в этом году … будет не более чем вопросом совершения походного марша". Отражением такого стремления стал зазвучавший в 1840-е годы боевой клич "54-40 или война". Речь шла о широте южной границы принадлежавшей русским Аляски и о призыве захватить большой участок тихоокеанского северо-запада Канады. Президент Джеймс Полк лишь в 1846 году отказался от своих амбиций, согласившись на нынешнюю американо-канадскую границу, потому что не хотел воевать с сильной Британией за далекую и безлюдную в основном территорию в условиях приближения войны с Мексикой. Когда США в 1867 году купили Аляску у России, президент Эндрю Джонсон задумался о приобретении Гренландии у Дании. А президент Гарри Трумэн, ссылаясь на стратегическую ценность этого острова, в 1946 году тайком возобновил разговоры о его покупке.

Аналогичные мечты о "предначертанной судьбе" (распространенное в США представление, что поселенцам было предначертано судьбой занять земли Северной Америки, — прим. ИноСМИ) лежат в основе прозвучавшего в инаугурационной речи Трампа призыва проводить такую внешнюю политику, которая "расширяет нашу территорию". Его цель — усилить влияние Вашингтона в Западном полушарии. И эта цель на самом деле обладает определенной стратегической логикой. Панамский канал является важнейшей морской артерией для американской торговли. По этому водному пути осуществляется примерно 40% всех контейнерных перевозок США. Почти три четверти всех проходящих через этот канал контейнеров имеют в качестве пункта назначения или отправки Соединенные Штаты. Безопасность США окажется под угрозой, если какая-то другая великая держава возьмет канал под свой контроль. Между тем из-за климатических изменений возрастает стратегическая важность Гренландии, хотя Трамп, как это ни парадоксально, настаивает, что никаких изменений нет. Таяние ледового покрова в Арктике скоро приведет к возникновению нового северного морского пути, а высокие широты Северной Америки станут более уязвимыми в военном плане. Кроме того, в Гренландии большие залежи важнейших минералов, которые нужны США для чистой энергетики. А если Канада станет 51-м штатом, исчезнут торговые барьеры между двумя странами. Теоретически это снизит экономическую неэффективность и сделает богаче людей по обе стороны границы.

Но Вашингтон уже добился многих стратегических целей из этого списка, не прибегая к угрозам. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино провел успешную кампанию, пообещав укрепить связи с США. Поскольку Гренландия является автономной территорией Дании, на нее распространяется действие статьи 5 устава НАТО. А это значит, что она надежно прикрыта зонтиком безопасности Североатлантического альянса. На острове размещается самый северный военный объект США, космическая база Питуффик (ранее — авиабаза Туле). Гренландцы доказали, что американским инвестициям в свою экономику они рады больше, чем китайским. А соглашение между США, Мексикой и Канадой, заключенное Трампом в первый срок, уже во многом содействует экономической интеграции Америки и Канады. В 2026 году соглашение будет пересмотрено, а это даст возможность углубить двустороннее сотрудничество. Но такие дипломатические инструменты как формирование альянсов и заключение коллективных соглашений о безопасности и торговле являются частью миропорядка, от которого Трамп сегодня отказывается.

План действий Путина и Си Цзиньпина

Понятно, с кого берет пример Трамп. Равными себе лидерами он считает Путина и Си, но не союзников — таких, как японский премьер Сигэру Исиба, французский президент Эммануэль Макрон или премьер-министр Британии Кир Стармер. Трамп регулярно осуждает этих союзников за то, что они пользуются американской щедростью к собственной выгоде. А Путина он приветствует, называя "сообразительным", "сильным" и "гениальным". А Си Цзиньпина Трамп называет "исключительным и потрясающим", потому что тот правит китайскими гражданами "железной рукой". Хваля этих правителей, Трамп изобличает себя, показывая, как он восхищается лидерами, которые пользуются безграничной властью, пусть даже при этом они активно противодействуют американским интересам.

Более того, Трамп, по всей видимости, не против уступить сферы влияния Китаю и России, если они отплатят тем же. В вооруженном конфликте на Украине он винит не Путина, а украинского президента Владимира Зеленского. Он также отдает предпочтение урегулированию, по условиям которого Киев уступит свои территории России, а Украина будет лишена возможности вступить в НАТО. В 2021 году Трампа спросили, должны ли США защищать Тайвань военными средствами, на что тот ответил: "Если Китай нападет на остров, мы ни черта не сможем с этим сделать". А еще Трамп согласен на сокращение послевоенных альянсов, чья территория входит в предполагаемую сферу интересов России и Китая. Например, он неоднократно выражал сомнение в ценности НАТО (заявляя, что расширение альянса спровоцировало Россию на начало военных действий против Украины) и грозил вывести американские войска из Южной Кореи. Он считает такие альянсы плохими инвестициями, заявляя, что они вынуждают США нести расходы по защите стран, которые, нанося Америке всё новые оскорбления, крадут рабочие места у американцев.

Подобно Путину и Си, Трамп считает, что экономическую мощь надо использовать как дубину, выбивая уступки из стран, которые вызывают у него недовольство. Путин использует российскую нефть и газ для запугивания Европы, а Си манипулирует китайским экспортом и импортом, добиваясь своего от таких стран, как Австралия и Япония. Трамп отдает предпочтение пошлинам, вынуждая американские и иностранные корпорации переносить производство в США. Он рассматривает пошлины как инструмент принуждения зарубежных стран, подчиняя их своей воле по другим вопросам. Например, если Мексика не выполнит требование Трампа и не остановит потоки беженцев и фентанила через южную границу США, ей грозит повышение пошлин. Трамп пригрозил аннексировать Канаду с применением "экономической силы". Он также предупредил Данию, что если та откажется продать Гренландию, ей тоже будут повышены пошлины. А на этой неделе американский президент пригрозил пошлинами Колумбии за отказ принимать военные самолеты из США, которые будут депортировать ее граждан. Создатели послевоенного мирового порядка считали, что высокие пошлины лишь подпитывают деструктивный экономический национализм и конфликты. Угрозы Трампа свидетельствуют о появлении неприкрытого принудительного порядка, в котором экономические угрозы придут на смену свободной торговле и международному сотрудничеству, став инструментами силы и власти.

Проигрышная позиция

Такой подход Трампа может принести определенный успех. Канада и Мексика могут согласиться на укрепление своих границ, по крайней мере, символически. А лидеры стран-союзниц поедут в Вашингтон или в Мар-а-Лаго, заявляя о своем желании действовать заодно с Америкой под руководством Трампа.

Но возвращение США к силовой политике XIX века вряд ли принесет обещанные Трампом златые горы. Пока что американская сеть альянсов обеспечивает США исключительное влияние в Европе и Азии и накладывает на Москву и Пекин такие ограничения, на которые им нечем ответить. Если отказаться от такого преимущества, это очень дорого обойдется США. Следовать в фарватере Вашингтона откажутся не только американские союзники, но и многие другие страны, которые в интересах собственной безопасности будут стараться сблизиться с Россией и Китаем.

Аналогичные неудачи будут ждать США на торговом фронте. Как отметили в январском номере Foreign Affairs Элизабет Экономи и Мелани Харт, американские производители уже оказались в невыгодном конкурентном положение, экспортируя свою продукцию в 12 стран-участниц Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, подписанного после того, как Трамп в 2017 году решил вывести из него Соединенные Штаты. Двери для возвращения Америки в состав Транстихоокеанского партнерства стоят открытыми настежь, но уже скоро они могут закрыться. И откроются для Китая, в случае чего Пекин получит право голоса при решении вопросов о правилах и стандартах, регулирующих значительную часть мировой экономики. В первый срок Трампа Евросоюз подписал важные торговые соглашения с Канадой и Японией. Он только что заключил новые, пересмотренные соглашения с Мексикой и со странами Южной Америки, а теперь завершает оформление сделок с Австралией и Индонезией. Готовность Трампа наказывать пошлинами страны, оказывающие ему демонстративное неповиновение, даст зарубежным руководителям дополнительный стимул искать возможности для ведения торговли в других странах и приведет к вытеснению американских производителей с мировых рынков.

США могут потерпеть неудачу со своей откровенной силовой политикой еще и потому, что Россия с Китаем умеют это делать лучше. Москва и Пекин без колебаний разжигают недовольство Америкой во всем мире, подчеркивая мнимое двуличие США, которые отдают приоритет Украине, хотя конфликты бушуют и в других местах, и игнорируют огромные потери среди гражданского населения в Газе, где Израиль ведет боевые действия. Они наверняка будут активизировать эти усилия, поскольку Трамп прибегает к угрозам, оказывая давление на друзей и соседей. В результате Вашингтон непременно лишится части поддержки. Китай в особенности имеет хорошие возможности для того, чтобы противодействовать американскому влиянию во всем мире, в том числе на американском заднем дворе. Трамп не предлагает другим странам новые возможности, он требует уступок. Пекин, напротив, полон желания заниматься бизнесом по всему миру, реализуя в этих целях свою инфраструктурную инициативу "Один пояс – один путь". Он инвестирует средства, выдвигая минимум условий. И он говорит на языке взаимной выгоды. Китайские фирмы также очень часто предлагают конкурентоспособную продукцию по более низких ценам по сравнению с американскими компаниями. Неудивительно, что Китай уже стал торговым партнером номер один для многих стран Глобального Юга. Сегодня, когда Вашингтон выходит из Всемирной торговой организации и из Парижского соглашения по климату, Пекин действует молниеносно, заполняя образовавшийся вакуум.

Политическая система США также ставит Трампа в невыгодное положение. <…> Если Трамп со своей политикой встретит масштабное сопротивление внутри страны, он узнает то, чему война во Вьетнаме научила президентов Линдона Джонсона и Ричарда Никсона: сильная внутренняя оппозиция снижает убедительность президентских угроз и дает противникам основания считать, что они сумеют одержать верх над Вашингтоном.

Ставка Трампа

Как Соединенные Штаты будут выживать в мире, где человек человеку волк? Конечно, это будет зависеть от решений, принимаемых в других местах. Путин и Си убеждены, что сейчас они являются главной движущей силой в общемировом масштабе. А это может породить высокомерие и стать причиной оплошностей и неверных шагов. Грубая китайская дипломатия "воина-волка" и решение России начать военную операцию на Украине, например, помогли усилиям Байдена по укреплению и перестройке американских альянсов. Другие страны могут быть недовольны Америкой, но многие из них боятся Китая и России, а это может дать определенные преимущества Вашингтону.

Важно и то, что делают азиатские и европейские союзники США. У этих стран возникнет искушение угодить Трампу, осыпая его похвалами, чествуя его во время государственных визитов или в упреждающем порядке предлагая уступки, такие как увеличение закупок американских товаров. Но такие усилия не помогут им расположить к себе Трампа. Трамп с удовольствием прикарманит эти победы, посчитав их подтверждением правильности своего подхода "сильный всегда прав". Но он не сумеет надеть на себя старую американскую мантию мирового лидерства.

Чтобы завоевать уважение Трампа, американские союзники должны продемонстрировать силу. Смогут ли они это сделать? На этот вопрос ответа нет. Во-первых, они должны признать, что эпоха Pax Americana завершилась, и вернулась эпоха силовой политики. Язык, который понимает Трамп — это язык силы. Если союзники США будут действовать сообща, они сумеют противопоставить ему свое количественное превосходство. Если им удастся совместно мобилизовать ресурсы, они смогут смягчить худшие внешнеполитические импульсы Трампа. В перспективе это создаст возможность для формирования нового мирового порядка, который принесет такой же мир и благополучие, как и Pax Americana. Но если они потерпят неудачу, наступит мрачная эпоха необузданной силовой политики. И тогда в мире будет меньше благополучия и больше опасностей для всех.

Иво Даалдер (Ivo H. Daalder) — директор Чикагского совета по международным делам. С 2009 по 2013 годы работал американским представителем в НАТО.

Джеймс Линдси (James M. Lindsay) — старший научный сотрудник и директор по вопросам стипендий в Совете по международным отношениям.