Глубина поражения: ВС РФ применили ракету нового типа комплекса «Искандер-М»

Проникающая боевая часть способна уничтожать командные пункты, массивные здания и подземную инфраструктуру противника

Западные источники сообщают о применении в зоне специальной военной операции Вооруженными силами России нового типа ракет комплекса «Искандер-М» с проникающей боевой частью. Она позволяет уничтожать подземные бункеры, массивные бетонные здания и командные пункты противника. «Известия» выяснили, какими возможностями может обладать новая уникальная ракетная система.

Новая ракета комплекса «Искандер-М»

Западные наблюдатели и представители ВСУ заявили на днях, что российские Вооруженные силы начали применять баллистические ракеты 9М723Ф3 комплекса 9К720 «Искандер-М», оснащенные новыми проникающими боевыми частями (БЧ). Противник показал фрагменты боевой части в стальном корпусе, напоминающем артиллерийский снаряд большого калибра. Информацию об использовании таких боеголовок подтвердили источники «Известий», знакомые с ситуацией.

Похожий боеснаряд ВСУ демонстрировали больше года назад. Эта история широко освещалась в украинских СМИ и телеграм-каналах. Тогда вид боеголовки воздушного комплекса «Кинжал» не показался экспертному сообществу похожим на гиперзвуковой снаряд и не был воспринят всерьез. Совершенно напрасно.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Дело в том, что в большинстве своем боевая часть находится внутри ракеты и может серьезно отличаться по своим геометрическим обводам и форме от корпуса. Поэтому тот самый «снаряд», который тогда показывали в Киеве, действительно может быть проникающей боевой частью гиперзвукового «Кинжала».

Такая боеголовка находится внутри обтекаемого корпуса и в момент падения продолжает движение по инерции в глубину сооружения или почвы. При скорости около 950–1150 м/с в мягкий грунт такая БЧ может углубиться на десятки метров. При попадании в здание она может пробить бетонные плиты перекрытия и взорваться внутри защищаемого помещения.

Удары наносятся по командным пунктам и подземной инфраструктуре противника

Современные баллистические ракеты комплексов «Искандер-М» и «Кинжал» обладают высокой точностью поражения объектов — величина промаха может составлять от 1–2 до 8–10 метров, и при такой точности становится возможным нанесение высокоточного обезглавливающего удара, например, по вражескому подземному командному пункту или по защищенному бункеру, в котором развернут какой-то объект военной инфраструктуры.

Ракетный комплекс «Искандер-М» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ

Особенно чувствительны и эффективны такие удары при взаимодействии ракетчиков с разведкой в реальном времени. Оно ведется в рамках разведывательно-ударных комплексов, в которых структуры разведки напрямую передают информацию в командно-штабные машины ракетных дивизионов, где подготавливается информация о целях и формируются полетные задания для ракет.

Современные технологии позволяют сократить до считанных минут время от обнаружения, например, пусковой установки HIMARS до нанесения по ней удара. И тут у баллистических ракет неоспоримое преимущество — высокая скорость полета. Даже если противник с помощью космических или воздушных средств обнаружит пуск ракеты, то он не успеет вывести из-под удара свою технику или воинское формирование.

Можно ли сбить баллистическую ракету

Технически это возможно, но сбить современную баллистическую ракету крайне сложно — для этого нужны зенитные комплексы с противоракетными возможностями, а таковых в мире немного.

Ракетный комплекс «Искандер-М» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Дело в том, что ракеты комплексов «Искандер-М» и «Кинжал» — аэробаллистические и могут маневрировать на атмосферном участке полета. И поэтому даже ВСУ признают, что если для крылатых ракет показатели вероятности их перехвата около 50%, то для современных российских баллистических ракет это лишь 4%.

К слову, еще меньше вероятности поражения сверхзвуковых ракет типа Х-22 — около 0,55%. И тут же ВСУ отмечают, что для достижения таких показателей необходим ощутимый расход боеприпасов зенитных систем типа «Пэтриот», то есть по одной ракете запускается обычно несколько противоракет. И, кстати, только Patriot могут в принципе сбивать баллистические ракеты рассматриваемых типов. А запасы ракет для них у украинцев ограничены.

Ударные операции ВС РФ

Вооруженными силами России варьируется применение ракет разных классов в ходе ударных операций. Здесь также в полной мере проявляются возможности модульной ракетной системы «Искандер-М» — комплекс может применять не только баллистические ракеты 9М723, но и крылатые ракеты 9М728.

Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Стрингер

Крылатые применяются по объектам, которые не защищены мощной системой ПВО, а баллистические ракеты — наоборот. И особенно нужна баллистика для уничтожения вражеских ЗРК.

Традиционная осколочно-фугасная боевая часть «Искандер-М» массой 480 кг эффективна при поражении ЗРК на защищенных позициях, так как позволяет уничтожить пусковую установку или радар, которые находятся под защитой капониров. А вот кассетная БЧ с 54 боевыми элементами очень эффективна при работе по целям на открытой местности. Причем это могут быть практически любые легкобронированные цели или личный состав. Площадь, которую накрывает одна такая боевая часть, сопоставима с площадью стадиона. Кассетный боеприпас эффективен против развернутых ЗРК типа «Пэтриот».

Дмитрий Корнев