Войти
ТАСС

Лидер АдГ надеется, что США и РФ завершат конфликт на Украине

511
0
0
Алиса Вайдель, сопредседатель партии Альтернатива для Германии
Алиса Вайдель, сопредседатель партии Альтернатива для Германии.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Алис Вайдель выразила уверенность, что "Европа, к сожалению, больше не в состоянии сделать это, а Германия - тем более"

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель заявила, что Европа не может способствовать завершению конфликта на Украине и выразила надежду на то, что США вместе с Россией как можно скорее смогут сделать это.

"Мы хотим мира на Украине. Мы привержены мирным переговорам. Президент [США Дональд] Трамп был единственным, кто выступал за мир во время своей предвыборной кампании, и я лично очень надеюсь, что США вместе с Россией как можно скорее положат конец этой ужасной войне. Потому что Европа, к сожалению, больше не в состоянии сделать это, а Германия - тем более", - заявила Вайдель, выступая на предвыборном мероприятии в городе Ной-Изенбург. Трансляция велась на YouTube-канале АдГ.

При этом лидер "Альтернативы для Германии" утверждала, что в руководстве ФРГ находятся непрофессионалы. Особое внимание она акцентировала на главе МИД Германии Анналене Бербок. "Задача Германии была - с самого начала вести работу по достижению мира, вести переговоры с [Владимиром] Зеленским и [президентом России Владимиром] Путиным <…>", - заявила Вайдель.

Как отмечал 20 января Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 20:52
  • 323
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 15:42
  • 2
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 03.02 15:34
  • 7441
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 08:46
  • 4
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть
  • 31.01 20:54
  • 3
«В России разрабатывают вертолет, который в полете превращается в самолет»
  • 31.01 19:55
  • 3
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 31.01 17:27
  • 0
Беларусь: выбор сделан, что будет дальше?
  • 31.01 17:23
  • 1
Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета
  • 31.01 16:49
  • 2
Чемезов заявил, что ОАК будет наращивать производство Су-57