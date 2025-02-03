Лидер АдГ надеется, что США и РФ завершат конфликт на Украине

Алис Вайдель выразила уверенность, что "Европа, к сожалению, больше не в состоянии сделать это, а Германия - тем более"

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель заявила, что Европа не может способствовать завершению конфликта на Украине и выразила надежду на то, что США вместе с Россией как можно скорее смогут сделать это.

"Мы хотим мира на Украине. Мы привержены мирным переговорам. Президент [США Дональд] Трамп был единственным, кто выступал за мир во время своей предвыборной кампании, и я лично очень надеюсь, что США вместе с Россией как можно скорее положат конец этой ужасной войне. Потому что Европа, к сожалению, больше не в состоянии сделать это, а Германия - тем более", - заявила Вайдель, выступая на предвыборном мероприятии в городе Ной-Изенбург. Трансляция велась на YouTube-канале АдГ.

При этом лидер "Альтернативы для Германии" утверждала, что в руководстве ФРГ находятся непрофессионалы. Особое внимание она акцентировала на главе МИД Германии Анналене Бербок. "Задача Германии была - с самого начала вести работу по достижению мира, вести переговоры с [Владимиром] Зеленским и [президентом России Владимиром] Путиным <…>", - заявила Вайдель.

Как отмечал 20 января Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.