Уход США из региона вновь на повестке дня (Milliyet, Турция)

Milliyet: США приняли решение о выводе войск из Сирии

Новая администрация США приняла решение вывести войска из Сирии, пишет Milliyet. В Сирии нарастает антиамериканизм — отныне регион стремится сам решать свою судьбу. Для США это связано с рисками: "Великой Америке" нужны истории успехов, а не провалов.

После вступления Дональда Трампа в должность президента США на повестке дня вновь появились предположения о том, что США выведут войска из Сирии. По мнению экспертов, прокомментировавших эту тему в интервью Milliyet, Вашингтон осознает, какой ценой обернется поддержка террористической организации Рабочая партия Курдистана...

После инаугурации президента США Дональда Трампа на повестке дня вновь появились сообщения о возможном выводе американских войск с северо-востока Сирии. Израильские средства массовой информации сообщили, что администрация Трампа проинформировала Тель-Авив о решении вывести войска из САР. Трамп во время своего первого президентского срока отдал приказ о выводе из Сирии американских военнослужащих, численность которых, по имеющимся данным, составляла от 2000 до 2500 человек, однако это решение не было реализовано. В прошлом году сообщалось, что в Сирии в составе Центрального командования (CENTCOM) находится 900 американских военных, при этом после падения режима Асада их количество возросло до двух тысяч.

Директор Анкарского центра исследований кризисных ситуаций и политики (ANKASAM), профессор Сейфеттин Эрол (Seyfettin Erol) побеседовал с Milliyet о причинах возможного решения США о выводе войск из Сирии и его влиянии на региональный баланс сил.

"Трамп осознает"

Эрол отметил: "С точки зрения Трампа, попытки вывести американские войска из Сирии можно считать не столько добровольным решением, сколько следствием необходимости. Для Трампа приоритетной целью является Азиатско-Тихоокеанский регион с центром в Китае. И в связи с этим необходимо избавиться от бремени и многомерных издержек. Ведь США платят огромную цену на месте не только в финансовом отношении, но и в психологическом смысле из-за растущего антиамериканизма, сталкиваясь с риском потери существующего сотрудничества и партнеров в регионе.

Трамп видит это совершенно ясно. Создание прокси-игрока в регионе, например на северо-востоке Сирии, с одной стороны, займет много времени, с другой — проложит путь к долгосрочной борьбе за власть с региональными государствами и народами, прежде всего с Сирией и Турцией. Вашингтон отдает себе отчет в том, какой ценой обернутся для него самого действия Рабочей партии Курдистана в Турции и Ираке. Трамп осознает, что во многом достиг своих целей в контексте Сирии и Ирака. Дальнейшие действия могут привести к потере имеющихся достижений. Новая гражданская война в регионе — последнее, чего хочет Трамп. Ведь Великой Америке нужны новые истории успеха и новый имидж, которые убедят как ее собственное, так и международное общественное мнение".

"Компромиссная формула"

Эксперт продолжил: "С точки зрения Трампа, вывод войск также можно рассматривать как возможность заключения расширенных Соглашений Авраама с регионом. Американский лидер пожелает поддерживать данный процесс, начатый в контексте отношений ХАМАС – Израиль, в сирийском и иракском измерениях, сохранить свое влияние в регионе с помощью новой дорожной карты, которая будет более мирной и согласованной всеми участниками.

Поэтому я думаю, что Трамп сделает внушения Рабочей партии Курдистана / Партии “Демократический союз” / Отрядам народной самообороны / Сирийским демократическим силам на северо-востоке Сирии и предложит некую компромиссную формулу, приемлемую для всех сторон. Эта формула могла бы предполагать слабую автономию, которая не будет представлять угрозу для суверенитета, территориальной целостности и унитарной структуры новой Сирии, одновременно гарантируя права курдов".

"Взоры будут обращены на Анкару"

Сейфеттин Эрол заметил: "Вывод американских войск из Сирии можно расценивать как возникновение вакуума власти. До вчерашнего дня присутствие Ирана и России тоже оценивалось в некоторых кругах в рамках такой логики. С их уходом в стране, вопреки ожиданиям, не вспыхнула новая гражданская война. Напротив, параллельно с новой сирийской структурой, с активным подключением Багдада к процессу начался процесс строительства “нового Ближнего Востока”, который в предстоящий период охватит Ливан и будет поддержан странами Персидского залива. Отныне регион хочет сам решать свои проблемы и определять свою судьбу. И главными приоритетами являются безопасность, стабильность региона, а в этом контексте отсутствие угроз для всех стран, включая Израиль, а также прочное взаимовыгодное сотрудничество.

Страны региона, прежде всего Турция, взяли на себя большую ответственность. С началом вывода американских войск из Сирии все взоры будут обращены на Анкару: имею в виду события, которые будут происходить в регионе. Анкара тоже понимает это. Контакты Турции в Дамаске, Багдаде, Эр-Рияде и других региональных столицах в последнее время важны с точки зрения общей ответственности и построения координации. Анкара выступает за действия в рамках многосторонности, и не в одностороннем порядке. Это также включает в себя понимание общей судьбы с учетом курдской идентичности региона".

"Шансы близки к нулю"

По поводу возможной реакции Израиля на это решение профессор Эрол отметил: "Израиль не в силах выступать против решения Трампа. Ему необходимо отказаться от политики и грез, которые будут подразумевать втягивание региона в новую гражданскую войну. Такую политику в случае ее продолжения Трамп не поддержит. А без поддержки США шансы Израиля в регионе против трио Турция – Сирия – Ирак близки к нулю. Угрожающие Израилю в Сирии Иран и его сторонники, включая Асада, а также прокси-игроки по большей части остаются вне игры. ИГИЛ* тоже не сможет удержаться в регионе при сотрудничестве Турции – Сирии – Ирака. Турция является членом НАТО, одной из ведущих стран западного альянса и выделяется своей конструктивной ролью во всех кризисах. На встрече с Биньямином Нетаньяху в Белом доме Трамп поставит вопрос о недопустимости дальнейшего форсирования границ и ограничений со стороны Израиля. А новость о том, что Трамп выведет войска из Сирии, также может подготовить Нетаньяху к такому предложению".

"Тревожно для Израиля"

Преподаватель Университета Бильги Стамбула, почетный профессор, доктор Ильтер Туран (İlter Turan) дал следующий комментарий: "Уход США из Сирии может вызвать беспокойство у Израиля. Ведь Израиль был особенно заинтересован в том, чтобы там существовала курдская структура и внимание арабского мира было сосредоточено на курдах, а не на Израиле. Американские военные могут уйти, но при этом получить некоторые гарантии от арабов и, возможно, Турции, во избежание враждебных действий против Израиля. Или же Израиль может убедить Трампа и уговорить США остаться в Сирии. Возможны оба варианта. Если будет проводиться политика в направлении вывода американских войск, то Израилю, судя по всему, будут даны и другие гарантии".

Авторы: Айдын Хасан (Aydın Hasan), Асена Ятаган (Asena Yatağan).

* Запрещенная в России террористическая организация.