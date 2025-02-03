Ресурсы противника: в январе темпы наступления ВС РФ немного снизились

Источник изображения: topwar.ru

Темпы продвижения российской армии в январе этого года несколько снизились, ВС РФ взяли под свой контроль 325 квадратных километров территории. Такие данные приводит аффилированный с ГУР МО Украины аналитический ресурс Deep State. В публикации отмечается, что в предыдущие несколько месяцев российские войска освобождали гораздо более обширные территории.

Как отмечают украинские аналитики, в настоящее время наступление ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции продолжается. Однако ВСУ, как сообщается, пока удается сдерживать этот натиск.

Противник продолжает вести активные наступательные действия на многих участках, но почти всюду удается замедлить темпы наступления. В основном значительные продвижения противника происходят из-за наших ошибок, которые постоянно повторяются

– сетует Deep State, публикуя график продвижения ВС РФ за прошедшие несколько месяцев.

Источник изображения: topwar.ru

Из него следует, что наиболее результативным с этой точки зрения для ВС РФ стал ноябрь прошлого года, когда удалось отбить у противника 730 квадратных километров территории.

Стоит отметить, что продвижение российской армии на Донбассе замедлилось не благодаря усилиям ВСУ, а вследствие изменения тактики наступательных действий. ВС РФ предпочитают не форсировать события, не торопятся с отчетами о взятии того или иного населенного пункта, а планомерно выполняют свою работу по фланговому охвату Покровско-Мирноградской агломерации.

Параллельно продолжается ликвидация очагов сопротивления противника в городах Торецк и Часов Яр и окружение отошедшей из Курахово группировки противника на реке Волчья.