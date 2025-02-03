Ресурсы противника: в январе темпы наступления ВС РФ немного снизились

Источник изображения: topwar.ru
Темпы продвижения российской армии в январе этого года несколько снизились, ВС РФ взяли под свой контроль 325 квадратных километров территории. Такие данные приводит аффилированный с ГУР МО Украины аналитический ресурс Deep State. В публикации отмечается, что в предыдущие несколько месяцев российские войска освобождали гораздо более обширные территории.
Как отмечают украинские аналитики, в настоящее время наступление ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции продолжается. Однако ВСУ, как сообщается, пока удается сдерживать этот натиск.
– сетует Deep State, публикуя график продвижения ВС РФ за прошедшие несколько месяцев.
Источник изображения: topwar.ru
Из него следует, что наиболее результативным с этой точки зрения для ВС РФ стал ноябрь прошлого года, когда удалось отбить у противника 730 квадратных километров территории.
Стоит отметить, что продвижение российской армии на Донбассе замедлилось не благодаря усилиям ВСУ, а вследствие изменения тактики наступательных действий. ВС РФ предпочитают не форсировать события, не торопятся с отчетами о взятии того или иного населенного пункта, а планомерно выполняют свою работу по фланговому охвату Покровско-Мирноградской агломерации.
Параллельно продолжается ликвидация очагов сопротивления противника в городах Торецк и Часов Яр и окружение отошедшей из Курахово группировки противника на реке Волчья.