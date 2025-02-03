Аrmy Recognition: Россия размещает истребители МиГ-29К в Арктике в ответ на попытку Трампа присоединить Гренландию

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Арктика сегодня представляет собой серьёзную геополитическую проблему из-за обилия природных ресурсов, своей стратегической важности и ключевой роли в динамике глобального климата. Вопрос о суверенитете над этими водами и землями становится всё более сложным, поскольку несколько соседних стран, таких как Россия, Канада, США и страны Северной Европы, претендуют на стратегические морские территории. Об этом пишет издание Аrmy Recognition. В публикации отмечается, что после заявлений Трампа о намерении сделать Гренландию частью США напряженность вокруг этого региона заметно возросла.
– отмечает издание.
Автор материала добавляет, что стремление Трампа не осталось незамеченным в Москве. Россия, как сообщается, должным образом отреагировала на территориальные претензии Белого дома. В частности, издание обращает внимание на сообщение Минобороны РФ о том, что пилоты отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота недавно завершили серию сложных полётов на истребителях МиГ-29КУБР с авианосцев в сложных условиях Арктики.
– подчеркивает Аrmy Recognition.
Анализируя содержательную часть маневров, издание отмечает, что пилоты выполняли упражнения по наведению на цель и перехвату, тем самым улучшая свою способность вступать в бой с имитируемым самолётом противника в сложных условиях.
– говорится в публикации.
Говоря о достоинствах российского самолета, автор публикации напоминает, что МиГ- 29КУБР – это версия культового МиГ-29, специально разработанная для Военно-морского флота России с модификациями для эксплуатации с авианосцев.
– резюмирует издание.