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Военное обозрение

Аrmy Recognition: Россия размещает истребители МиГ-29К в Арктике в ответ на попытку Трампа присоединить Гренландию

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Источник изображения: topwar.ru

Арктика сегодня представляет собой серьёзную геополитическую проблему из-за обилия природных ресурсов, своей стратегической важности и ключевой роли в динамике глобального климата. Вопрос о суверенитете над этими водами и землями становится всё более сложным, поскольку несколько соседних стран, таких как Россия, Канада, США и страны Северной Европы, претендуют на стратегические морские территории. Об этом пишет издание Аrmy Recognition. В публикации отмечается, что после заявлений Трампа о намерении сделать Гренландию частью США напряженность вокруг этого региона заметно возросла.

Интерес Трампа к региону был частью более широкой стратегии, направленной на обеспечение доступа к природным ресурсам Гренландии, в частности, к запасам полезных ископаемых и углеводородов, а также на усиление военного присутствия США в Арктике

– отмечает издание.

Автор материала добавляет, что стремление Трампа не осталось незамеченным в Москве. Россия, как сообщается, должным образом отреагировала на территориальные претензии Белого дома. В частности, издание обращает внимание на сообщение Минобороны РФ о том, что пилоты отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота недавно завершили серию сложных полётов на истребителях МиГ-29КУБР с авианосцев в сложных условиях Арктики.

Эти лётные учения, проведённые после окончания полярной ночи, позволили экипажам МиГ-29КУБР отработать ключевые боевые манёвры и фигуры высшего пилотажа на разных высотах. Условия сумерек усложнили задачу, потребовав от пилотов дополнительной подготовки и адаптации для обеспечения безопасной и эффективной работы в уникальных арктических условиях

– подчеркивает Аrmy Recognition.

Анализируя содержательную часть маневров, издание отмечает, что пилоты выполняли упражнения по наведению на цель и перехвату, тем самым улучшая свою способность вступать в бой с имитируемым самолётом противника в сложных условиях.

Это упражнение играет важнейшую роль в поддержании боеготовности, поскольку даёт экипажам ценный опыт в реальных сценариях, предполагающих быстрое реагирование на воздушные угрозы

– говорится в публикации.

Говоря о достоинствах российского самолета, автор публикации напоминает, что МиГ- 29КУБР – это версия культового МиГ-29, специально разработанная для Военно-морского флота России с модификациями для эксплуатации с авианосцев.

Эти учения подчёркивают важность оперативной готовности в Арктическом регионе, стратегически значимом для российских вооружённых сил, и свидетельствует о продолжающихся усилиях по модернизации авиационных средств российского флота

– резюмирует издание.

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