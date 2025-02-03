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Военное обозрение

Показаны кадры применения Су-27 ВС Украины американских авиабомб Mk83 с комплектами JDAM‑ER

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Источник изображения: topwar.ru

Недооценивать противника в военном противостоянии, особенно такого масштаба, который уже скоро как три года длится на Украине, никогда нельзя. Еще в первые месяцы СВО регулярно сообщалось, причем и на официальном уровне, что боевая авиация Украины практически уничтожена.

Речь тогда шла о наследии советских боевых самолетов, доставшихся Украине после распада СССР. Быть может, это, отчасти, и так. Но западные союзники из восточноевропейских стран довольно скоро начали массово поставлять свои боевые самолеты, тоже оставшиеся у них в наследие от Организации Варшавского договора, Киеву.

Затем, летом прошлого года, Киев после долгого выпрашивания получил небольшое количество американских истребителей General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Передала их в основном Дания, которая вообще была одним из лидеров среди европейских стран НАТО в части военных поставок Киеву. Сейчас вот Трамп грозится силой отобрать Гренландию, а арсеналы датской армии из-за помощи Киеву оказались пустыми. Неожиданный поворот для всех союзников США, но речь не об этом.

Что касается F-16, то по неофициальным данным (Минобороны РФ этого не подтверждает) ВС России уже уничтожили и повредили некоторое количество этих самолетов, причем в основном высокоточными ударами на аэродромах. После этого поступила информация, что американские, а возможно, вообще все, боевые машины ВС ВСУ постоянно базируются в соседней Румынии. Украинские аэродромы, которые в последние месяцы подвергаются постоянным ударам российской армии, используются для «подскока» (дозаправки, довооружения и техобслуживания) перед боевыми вылетами.

Помимо боевой авиатехники, Воздушные силы Украины получают от западных союзников и передовые средства поражения, в основном класса «воздух-поверхность». Великобритания (скорее всего, и Франция) уже давно поставляют на Украину дальнобойные тактические крылатые ракеты Storm Shadow.

Теперь в сети появилось первое документальное подтверждение применения истребителем-бомбардировщиком Су-27 Воздушных сил Украины 1000-фунтовых (≈460 кг) американских авиабомб Mk83 с комплектами JDAM Extended Range (JDAM-ER). Дальность планирования таких боеприпасов достигает 75 километров, но для этого самолет должен подняться на достаточную высоту, что увеличивает риск попадания в зону действия ПВО ВС РФ. Фактически, это аналог наших ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Источник изображения: topwar.ru

Ролик, естественно, пропагандистский, снят и выложен в сеть 39-й бригадой тактической авиации ВС ВСУ. На нем показан пуск как минимум двух авиабомб Mk83 с комплектами JDAM-ER. Причем взорвались боеприпасы в лесопосадке, где никаких военных целей визуально не обнаруживается. К слову, сомнение боевого применения данных комплексов вызывает и то, что впервые о поставках на Украину некоторого количества JDAM-ER один из высокопоставленных офицеров Пентагона обмолвился еще в начале 2023 года.

Источник изображения: topwar.ru

JDAM (Совместный Боеприпас Прямого Действия) — это навесной комплект навигации и управления, устанавливаемый на обычную свободнопадающую авиабомбу. Система наведения JDAM состоит из трех основных компонентов: инерциального блока с лазерным гироскопом Honeywell HG1700, стандартного армейского GPS-навигатора Rockwell GEM, и управляющего микропроцессора GCU. Все эти три компонента взаимосвязаны в единый комплекс. В отличие от предшествующих управляемых авиабомб США, система управления JDAM полностью цифровая.

Источник изображения: topwar.ru

Информации о том, сколько ВС ВСУ получили комплектов JDAM-ER и авиабомб от США, нет. Равно как нет данных и об их применении на фронте, для ударов по нашим тыловым объектам, либо перехвате силами ПВО ВС РФ. К примеру, первую ракету Storm Shadow наши зенитчики сбили буквально на следующий день после того, как появилась информация об их поставке на Украину из Великобритании.

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