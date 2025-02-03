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Военное обозрение

В зоне СВО тестируется новая модификация дрон-детектора «Тень», показывающая расстояние до приближающегося FPV-дрона ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Российские специалисты разработали новую модификацию дрон-детектора «Тень». Об этом рассказал военный блогер Алексей Смирнов. По его словам, теперь прибор не только предупреждает о том, что FPV-дрон противника готовится атаковать, но и показывает расстояние, на котором находится дрон от атакуемого им объекта.

Специалисты оснастили новую версию «Тени» специальным экраном, на котором будет отображаться тот автомобиль, который намерен атаковать FPV-дрон ВСУ

– рассказал Смирнов.

Он добавил, что эта опция позволит российским военным, которые подвергнутся атаке, избежать поражения, вовремя покинув транспортное средство.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что по словам разработчиков, детектор дронов «Тень» является революционной системой индивидуального оповещения, созданной для сохранения жизни в условиях современных вооруженных конфликтов.

Устройство использует передовые технологии и уникальные функциональные возможности, чтобы моментально предупреждать о приближении неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Оповещения в режиме реального времени дают критическое преимущество, позволяя оперативно реагировать и принимать важные решения на поле боя

– утверждают разработчики.

Они добавляют, что прибор способен обнаруживать вражеские беспилотники в радиусе трех километров и своевременно предупреждать об этом носителя устройства.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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