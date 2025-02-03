В зоне СВО тестируется новая модификация дрон-детектора «Тень», показывающая расстояние до приближающегося FPV-дрона ВСУ

Источник изображения: topwar.ru
Российские специалисты разработали новую модификацию дрон-детектора «Тень». Об этом рассказал военный блогер Алексей Смирнов. По его словам, теперь прибор не только предупреждает о том, что FPV-дрон противника готовится атаковать, но и показывает расстояние, на котором находится дрон от атакуемого им объекта.
– рассказал Смирнов.
Он добавил, что эта опция позволит российским военным, которые подвергнутся атаке, избежать поражения, вовремя покинув транспортное средство.
Источник изображения: topwar.ru
Стоит отметить, что по словам разработчиков, детектор дронов «Тень» является революционной системой индивидуального оповещения, созданной для сохранения жизни в условиях современных вооруженных конфликтов.
– утверждают разработчики.
Они добавляют, что прибор способен обнаруживать вражеские беспилотники в радиусе трех километров и своевременно предупреждать об этом носителя устройства.