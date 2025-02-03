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ТАСС

ВС РФ дронами "Молния-2" уничтожили около 40 целей в Херсонской области

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Оператор БПЛА самолетного типа "Молния-2"
Оператор БПЛА самолетного типа "Молния-2".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Как рассказал оператор-сапер взвода разведывательно-ударных коптеров "Бобер", главным достоинством беспилотника стали дальность до 50 км, которая позволяет запускать его дальше от линии соприкосновения, и способность переносить массу до 6 кг

ГЕНИЧЕСК, 1 февраля. /ТАСС/. Российские военные с помощью дрона "Молния-2" уничтожили около 40 целей в Херсонской области за три месяца. Об этом сообщил ТАСС начальник службы беспилотной авиации с позывным Око.

"Мы используем беспилотник "Молния-2" на нашем направлении порядка трех месяцев. За это время мы поразили около 40 целей, это были в основном пункты временной дисклокации, сосредоточения техники и живой силы противника", - сказал он.

Как рассказал оператор-сапер взвода разведывательно-ударных коптеров "Бобер", главным достоинством беспилотника стали дальность до 50 км, которая позволяет запускать его дальше от линии соприкосновения, и способность переносить массу до 6 кг. "Беспилотник вполне хорошо себя показывает по сравнению с первой версии "Молнии". В управлении сложностей нет, главное, при сборке все правильно сделать", - пояснил старший оператор "Молнии-2" с позывным Левша. 

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