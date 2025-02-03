Глава МИД Ирана: нападение на ядерные объекты страны приведет к широкомасштабной войне

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи настоятельно предупредил о тяжелых последствиях потенциального «акта агрессии» против ядерных объектов страны, которого можно ожидать от Израиля и Соединенных Штатов, сообщает иранский телеканал Press TV.
- заявил в пятницу Арагчи.
Главный дипломат Ирана отметил, что в отличие от предыдущих инцидентов, если ядерные объекты страны будут атакованы, реакция Тегерана будет «немедленной и решительной».
Напомним, что в прошлом году Израиль и Иран дважды обменялись ударами, которые можно назвать символическими, так как они не имели особо сильных последствий. Однако тогда Исламская Республика не торопилась с ответом, очевидно, принимая во внимание различные внутренние и региональные условия.
- сказал Арагчи относительно реакции Тегерана на потенциальную агрессию против его ядерных объектов.