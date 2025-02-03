Глава МИД Ирана: нападение на ядерные объекты страны приведет к широкомасштабной войне

Источник изображения: topwar.ru

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи настоятельно предупредил о тяжелых последствиях потенциального «акта агрессии» против ядерных объектов страны, которого можно ожидать от Израиля и Соединенных Штатов, сообщает иранский телеканал Press TV.

Мое предположение состоит в том, что в этом случае (если будут атакованы иранские ядерные объекты) мы вступим в широкомасштабную войну в регионе, катастрофу, которой никто, ни в регионе, ни за его пределами, не хочет… Сомневаюсь, что американцы допустят такой крупный просчет

- заявил в пятницу Арагчи.

Главный дипломат Ирана отметил, что в отличие от предыдущих инцидентов, если ядерные объекты страны будут атакованы, реакция Тегерана будет «немедленной и решительной».

Напомним, что в прошлом году Израиль и Иран дважды обменялись ударами, которые можно назвать символическими, так как они не имели особо сильных последствий. Однако тогда Исламская Республика не торопилась с ответом, очевидно, принимая во внимание различные внутренние и региональные условия.

Американцы и израильтяне знают, на какие объкты мы можем нацелиться

- сказал Арагчи относительно реакции Тегерана на потенциальную агрессию против его ядерных объектов.