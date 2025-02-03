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Интерфакс-АВН

Трамп заявил, что США и Россия серьезно обсуждают урегулирование на Украине

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Д.Трамп
Д.Трамп.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Американская сторона контактирует с российской по поводу урегулирования ситуации на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

"Все, что я могу сделать, чтобы остановить войну, я сделаю. У нас уже идут обсуждения", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"У нас идут очень серьезные обсуждения с Россией", - отметил он, не уточнив, на каком уровне проходят эти контакты. Трамп вновь заявил, что рассчитывает на разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы поговорим", - сказал он, не уточнив, в какие сроки он рассчитывает на такие контакты. "Мы, возможно, сделаем что-то важное. Мы хотим положить конец этой войне", - сказал Трамп.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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