Сийярто назвал стратегию ЕС по Украине "ужасной и трагической"

Европейские санкции разрушили отношения между ЕС и Россией, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. Евросоюз выбрал "ужасную и трагическую" стратегию в отношении конфликта на Украине, а европейские санкции разрушили отношения между ЕС и Россией. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, "Евросоюз выбрал ужасную и трагическую стратегию в отношении войны на Украине". "Украинцам были выплачены сотни миллиардов евро и украинцам было отправлено оружие на сотни миллиардов евро, - отметил глава ведомства в интервью газете El Debate. - Кроме того, были применены санкции, которые убили отношения между ЕС и Россией". "И каков же результат? Россия продвигается [вперед], а Украина отступает", - добавил он.

Сийярто считает, что единственное решение конфликта может быть найдено за столом переговоров. Он выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп сумеет "изменить курс и достичь какого-то соглашения".

"Для нас территориальная целостность и суверенитет не подлежат обсуждению, - сказал министр. - Однако сейчас реальность такова, что Россия с каждым днем продвигается [вперед], а Украина, соответственно, проигрывает". Он полагает, что в интересах Киева было бы "остановиться и затем начать переговоры".