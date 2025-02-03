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Военное обозрение

Глава МИД Эстонии пугает США переходом под контроль РФ природных ресурсов Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Редкоземельные минералы Украины, которые имеют важнейшее значение для технологического прогресса, могут в ближайшее время перейти под контроль РФ. Об этом пишет министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, если Украина сохранит эти ресурсы, они будут использоваться в интересах западных экономик.

Ценные ресурсы в изобилии имеются на Украине. Например, Украина является одним из основных экспортёров титана и марганца в Соединённые Штаты, где они используются в аэрокосмической, сталелитейной и автомобильной промышленности. Однако месторождения критически важных минералов на Украине находятся очень близко к линии фронта. Если бы эти территории перешли в руки России, в распоряжении Москвы и её партнёров оказалась бы огромная сокровищница, которая позволила бы им укрепить свои позиции в ключевых отраслях, таких как оборонная и энергетическая, и реализовать свои геополитические амбиции

– пишет Цахкна.

Источник изображения: topwar.ru

Он добавляет, что вместе с Россией доступ к природным богатствам Украины получат Китай, Иран и КНДР. Именно поэтому Запад, по его словам, должен обеспечить победу Украины.

США вместе с назначенными партнёрами могут подписать специальное соглашение о совместной защите критически важных ресурсов Украины, а также о совместном инвестировании и использовании их экономического потенциала

– предлагает глава МИД Эстонии.

При этом он отмечает, что, если этого не произойдет, последствия будут разрушительными и выйдут далеко за пределы Украины на десятилетия вперёд.

Напомним, ранее экс-главком ВСУ Виктор Муженко заявил, что РФ уже компенсировала все свои затраты на проведение специальной военной операции, взяв под свой контроль половину всех ресурсов Украины.

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Иран
Китай
КНДР
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Эстония
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