Источник изображения: topwar.ru
Редкоземельные минералы Украины, которые имеют важнейшее значение для технологического прогресса, могут в ближайшее время перейти под контроль РФ. Об этом пишет министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, если Украина сохранит эти ресурсы, они будут использоваться в интересах западных экономик.
– пишет Цахкна.
Источник изображения: topwar.ru
Он добавляет, что вместе с Россией доступ к природным богатствам Украины получат Китай, Иран и КНДР. Именно поэтому Запад, по его словам, должен обеспечить победу Украины.
– предлагает глава МИД Эстонии.
При этом он отмечает, что, если этого не произойдет, последствия будут разрушительными и выйдут далеко за пределы Украины на десятилетия вперёд.
Напомним, ранее экс-главком ВСУ Виктор Муженко заявил, что РФ уже компенсировала все свои затраты на проведение специальной военной операции, взяв под свой контроль половину всех ресурсов Украины.