Силы ПВО не справляются: в ВМС США рассказали, как в прошлом году экипаж эсминца сбил БПЛА хуситов из корабельной пушки

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Повстанцы-хуситы, контролирующие северные территории Йемена, продолжают войну против британо-английской коалиции в Красном море, начатую в ответ на военные действия армии обороны Израиля против ХАМАС в секторе Газа в начале октября 2023 года.

Хуситы атакуют как гражданские суда, как они считают, так или иначе связанные с Израилем, так и военные корабли западной коалиции, к которой не очень активно пытались примкнуть и европейцы. Для атак на корабли повстанцы применяют все более современные средства поражения, включая ударные беспилотники, ракеты и даже безэкипажные морские катера.

Хотя Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) с декабря прошлого года регулярно объявляет о поражении военных объектов на территории Йемена, в основном им приходится отбиваться от атак хуситов. При этом не обходится и без «дружественного огня» по собственным, или союзников, БПЛА и даже истребителям.

Для обороны от «назойливых» атак хуситов, похоже, идет уже все. Так, высокопоставленный командир ВМС США впервые рассказал, что в прошлом году американский эсминец сбил беспилотник хуситов в Красном море из 127-мм палубного орудия МК-45. Это, конечно, более правдоподобно, чем украинская байка первых месяцев СВО о том, как киевская бабушка якобы сбила банкой с огурцами российский дрон, метнув ее с балкона. Но явно указывает, что силы ВМС США ближневосточной группировки испытывают проблемы с боеприпасами к установкам ПВО в ходе отражения массированных атак йеменских хуситов

Эсминец ВМС США «Стокдейл» направлялся из Красного моря в Аденский залив в ноябре 2024 года, когда подвергся массированной атаке беспилотников, рассказал заместитель командующего CENTCOM, которое курирует военные операции на Ближнем Востоке, вице-адмирал Брэд Купер. Его слова приводит американский новостной портал Business Insider.

Поскольку мы направлялись на юг, я бы сказал, что нам предстоит бой, и все в команде это знали

— поведал вице-адмирал, который в то время сам находился на борту эсминца, на конференции WEST 2025 в четверг.

По его словам, с территории Йемена по американскому военному кораблю были выпущены как минимум четыре баллистические ракеты. Моряки на борту корабля отразили первую атаку около полуночи, но на этом всё не закончилось. Через несколько минут хуситы запустили противокорабельную крылатую ракету, но она была сбита истребителями с авианосца «Авраам Линкольн».

Сражение продолжалось всю ночь. Повстанцы выпустили ещё больше ракет и беспилотников, которые были уничтожены американскими истребителями и военными кораблями. В ответ ВМС США нанесли удары по Йемену.

Почти в 2 часа ночи по местному времени низколетящий беспилотник хуситов пролетел перед «Стокдейлом», но его обнаружили слишком поздно (радары отключились?). Был отдан приказ на уничтожение. Но, видимо, к этому времени на эсминце закончились боеприпасы корабельных ПВО, пришлось отстреливаться из орудий, которые не предназначены для поражения воздушных целей. Разве что находящихся в прямой видимости и довольно низколетящих. Угол подъема ствола орудия МК-45 в последней модификации Mod 4 достигает максимум 65°.

Честно говоря, я думал, что они ни за что не попадут в него. Через пару секунд пятидюймовая пушка выстрелила, и, конечно же, они сбили эту штуку. Такого просто не может быть

— сказал Купер, добавив, что «когда ты сбиваешь что-то из пулемета, как во время Второй мировой войны, это тоже большой успех».

127-мм артиллерийская установка МК-45, которую в США сейчас активно модернизируют до модификации Mod 4, устанавливается на палубах военных кораблей. Теперь это один из многих способов, с помощью которых судно может защитить себя от воздушных атак, наряду с ракетами класса «поверхность-воздух», которые были предпочтительным оружием США во время конфликта с хуситами. Эсминец «Стокдейл» отразил несколько атак осенью прошлого года, когда был направлен на Ближний Восток.

По словам Купера, за последние 15 месяцев повстанцы совершили более 140 нападений на торговые суда и более 170 раз атаковали военные корабли ВМС США противокорабельными баллистическими и крылатыми ракетами, беспилотными летательными аппаратами. Американские войска сбили около 480 беспилотников хуситов.

Новая администрация Трампа может существенно повлиять на подход вооружённых сил США к хуситам. Вскоре после инаугурации Белый дом объявил, что хуситы вновь признаны иностранной террористической организацией, отменив решение бывшего президента Джо Байдена исключить повстанцев из этого списка.

В ответ командование боевого формирования хуситов «Ансар Алла» объявило, что полностью перекроет движение всех американских кораблей и их союзников, которые примут аналогичное решение, через Баб-эль-Мандебский залив. И, судя по всему, у них это получится. Недостатка в средствах поражения, которые им наверняка поставляет Иран, хуситы не испытывают. А вот американским военным морякам в Красном море, похоже, пора обзаводиться еще и дробовиками для отражения атак БПЛА.