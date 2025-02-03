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Военное обозрение

ВМС США планируют потратиться на модернизацию баллистических ракет Trident II для подлодок

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Источник изображения: topwar.ru

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила от ВМС США контракт на модификацию баллистических ракет Trident II («Трезубец 2») на сумму 383 миллиона долларов, сообщает издание Defence Industry Europe.

В рамках этого контракта Lockheed Martin спроектирует и разработает ракету Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2). Модернизированная ракета будет интегрирована в подводные лодки класса Columbia, что гарантирует надежность стратегической системы вооружения до 2084 года, отмечают авторы издания.

Ракеты Trident II, разработанные Lockheed Martin, в настоящее время стоят на вооружении американских подводных лодок класса Ohio и британских подводных лодках класса Vanguard.

Для реализации программы D5LE2 компания Lockheed Martin строит предприятие площадью более 20 тыс. кв. м в Тайтусвилле, штат Флорида. Это предприятие будет производить компоненты для модернизированной ракеты и, как ожидается, на нем будет организовано около 300 высококвалифицированных рабочих мест. Его планируется ввести в эксплуатацию к 2027 году.

Трёхступенчатая баллистическая ракета Trident II, предназначенная для запуска с атомных подводных ракетоносцев, была принята на вооружение ВМС США в 1990 году, а с 1995 года ими обзавелся и британский флот.

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