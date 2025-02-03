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Военное обозрение

Проведены лётные испытания французского морского патрульного самолёта Falcon 2000 Albatros

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Источник изображения: topwar.ru

В аэропорту Мериньяк (Бордо) проведены первые летные испытания новейшего французского морского патрульного самолета Falcon 2000 Albatros. Он предназначен для ВМС Франции.

Об этом на конференции «Технологии морской разведки и наблюдения» сообщил глава военно-воздушного управления французского военно-морского штаба Йоханн Эйдесхайм.

Он сообщил, что первый самолет, производством которого займется компания Dassault Aviation, передадут ВМС Франции в 2026 году. Поставки всей партии из 12 единиц будут завершены в 2030 году.

Самолет разрабатывался в рамках программы AVISMAR («Воздушное наблюдение и вмешательство на море»). Albatros заменит устаревшие Falcon 50 и Guardians, которые ВМС Франции используют в настоящий момент для морского наблюдения. Он является модифицированной версией бизнес-джета Falcon 2000LXS от компании Dassault.

Фюзеляж самолета имеет длину чуть более 20 метров. Высота воздушного судна – семь метров. Размах крыльев составляет 21,4 метра. Самолет способен непрерывно находиться в воздухе до семи часов.

Под фюзеляжем у него установлен многофункциональный радар Thales Searchmaster. Также «Альбатрос» оборудован электронно-оптической/инфракрасной турелью Safran Euroflir 410, спутниковой связью, системой автоматической идентификации, аварийным люком и смотровыми иллюминаторами. Помимо этого, на борту самолета будет система сброса поисково-спасательной цепи и специализированная система связи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Dassault
Safran
Thales
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