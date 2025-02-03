Войти
ТАСС

Келлог заявил, что рассчитывает на достижение прогресса по Украине за 100 дней

516
0
0
© Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Река/ ТАСС

Спецпосланник Трампа отметил, что разрешение конфликта "выгодно для всего мира"

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил в пятницу, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней.

"Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе. Что я подразумеваю под "краткосрочной"? Я уже говорил об этом в одной из ваших программ, или, точнее, на Fox News - мне хотелось бы через 100 дней определить, где мы находимся: либо [на стадии] перемирия, либо [на стадии] прочного мира. И я считаю, что все здесь - это искусство достижения цели. Но это не должно быть похоже на то, что мы видели в Афганистане, где процесс растянулся на четыре года <...> Это должно быть краткосрочное решение для обеих сторон, но не только для них. Это выгодно для Соединенных Штатов, это выгодно для всего мира", - сказал он.

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. По ее оценкам, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность" главы государства.

7 января Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может занять больше 24 часов, о которых он заявлял во время избирательной кампании. Келлог в свою очередь сообщил, что хотел бы уложиться в 100-дневный срок. 21 января Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "в любое время", когда ему будет удобно. В то же время новый лидер США допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.

Как отметил ранее президент России, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Путин подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 20:52
  • 323
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 15:42
  • 2
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 03.02 15:34
  • 7441
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 08:46
  • 4
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть
  • 31.01 20:54
  • 3
«В России разрабатывают вертолет, который в полете превращается в самолет»
  • 31.01 19:55
  • 3
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 31.01 17:27
  • 0
Беларусь: выбор сделан, что будет дальше?
  • 31.01 17:23
  • 1
Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета
  • 31.01 16:49
  • 2
Чемезов заявил, что ОАК будет наращивать производство Су-57