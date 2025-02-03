Келлог заявил, что рассчитывает на достижение прогресса по Украине за 100 дней

Спецпосланник Трампа отметил, что разрешение конфликта "выгодно для всего мира"

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил в пятницу, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней.

"Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе. Что я подразумеваю под "краткосрочной"? Я уже говорил об этом в одной из ваших программ, или, точнее, на Fox News - мне хотелось бы через 100 дней определить, где мы находимся: либо [на стадии] перемирия, либо [на стадии] прочного мира. И я считаю, что все здесь - это искусство достижения цели. Но это не должно быть похоже на то, что мы видели в Афганистане, где процесс растянулся на четыре года <...> Это должно быть краткосрочное решение для обеих сторон, но не только для них. Это выгодно для Соединенных Штатов, это выгодно для всего мира", - сказал он.

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. По ее оценкам, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность" главы государства.

7 января Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может занять больше 24 часов, о которых он заявлял во время избирательной кампании. Келлог в свою очередь сообщил, что хотел бы уложиться в 100-дневный срок. 21 января Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "в любое время", когда ему будет удобно. В то же время новый лидер США допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.

Как отметил ранее президент России, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Путин подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.