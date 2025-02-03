Войти
Известия.ru

В «НПО машиностроения» сообщили о завершении испытаний «Циркона»

585
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Генконструктор Леонов: испытания гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» завершены

Пуски гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» в рамках испытаний с подводных лодок были завершены. Об этом 31 января сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на генконструктора АО «ВПК «НПО машиностроения» Александра Леонова.

«Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, но она абсолютно не связана с самим «Цирконом». Нам для этого никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено Министерством обороны», — приводит слова Леонова «РИА Новости».

Гиперзвуковая ракета 3М-22 «Циркон» разработана «НПО машиностроения» и может развивать скорость около восьми скоростей звука (приблизительно 10 тыс. км/ч). При этом ракета двигается в плотных слоях атмосферы и может маневрировать. Основное преимущество ракеты в том, что сбить ее современным системам противовоздушной обороны крайне сложно, так как она обладает уникальной скоростью и маневренностью.

Ранее, в декабре 2024 года, президент РФ Владимир Путин уже отмечал преимущества «Циркона», заявив что Россия создала гораздо более современные ударные комплексы, чем те, которые в настоящее время имеют США.


В том же месяце военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS сообщил, что коллективный Запад боится потенциала новой российской ракеты. По его словам, развертывание «Циркона» на наземных пусковых площадках значительно уменьшит возможности сил НАТО вести боевые действия на земле.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 20:52
  • 323
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 15:42
  • 2
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 03.02 15:34
  • 7441
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 08:46
  • 4
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть
  • 31.01 20:54
  • 3
«В России разрабатывают вертолет, который в полете превращается в самолет»
  • 31.01 19:55
  • 3
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 31.01 17:27
  • 0
Беларусь: выбор сделан, что будет дальше?
  • 31.01 17:23
  • 1
Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета
  • 31.01 16:49
  • 2
Чемезов заявил, что ОАК будет наращивать производство Су-57