Генконструктор Леонов: испытания гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» завершены

Пуски гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» в рамках испытаний с подводных лодок были завершены. Об этом 31 января сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на генконструктора АО «ВПК «НПО машиностроения» Александра Леонова.

«Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, но она абсолютно не связана с самим «Цирконом». Нам для этого никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено Министерством обороны», — приводит слова Леонова «РИА Новости».

Гиперзвуковая ракета 3М-22 «Циркон» разработана «НПО машиностроения» и может развивать скорость около восьми скоростей звука (приблизительно 10 тыс. км/ч). При этом ракета двигается в плотных слоях атмосферы и может маневрировать. Основное преимущество ракеты в том, что сбить ее современным системам противовоздушной обороны крайне сложно, так как она обладает уникальной скоростью и маневренностью.

Ранее, в декабре 2024 года, президент РФ Владимир Путин уже отмечал преимущества «Циркона», заявив что Россия создала гораздо более современные ударные комплексы, чем те, которые в настоящее время имеют США.

В том же месяце военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS сообщил, что коллективный Запад боится потенциала новой российской ракеты. По его словам, развертывание «Циркона» на наземных пусковых площадках значительно уменьшит возможности сил НАТО вести боевые действия на земле.